Uzimanje srpske imovine u Mostaru: Bošnjaci stali u odbranu komšija, sud na strani investitora

U selu Kuti kod Mostara rano jutros odvija se prava drama, gdje mještani svojim tijelima, Bošnjaci brane imovinu Srba povratnika, tačnije porodice Lozo, te pokušavaju blokirati put deminerima koje je angažovao strani investitor da razminiraju lokaciju brda Zukulja u njihovom selu, kako bi se tu otvorio kamenolom.

Jedna ekipa deminera jutros rano je ipak uspjela proći do lokacije budućeg kamenoloma. Radi se o privatnoj firmi koju je angažovao BH Mak. Na terenu je dvadesetak deminera koji treba da rade i čekaju BH Mak. Mještani će pokušati blokirati prolazak ostatku deminerske ekipe.

Mještani sela Kuti kod Mostara dobili su sudsku zabranu da ne smiju sprečavati prolazak do kamenoloma Zukulja javnim putem koji vodi preko zemlje Srba povratnika u ovom mjestu, tačnije porodice Lozo.

Opštinski sud u Mostaru po sudiji Šemsi Jogunoić doneo je rješenje kojim se određuje privremena mjera osiguranja, te se naređuje i zabranjuje mještanima Lozama i Omanovićima da brane svojim tijelima ili bilo kakvim preprekama pristup kamenolomu Zukulja, kako investitorima, tako i svim ljudima koji dolaze do kamenoloma Zukulja i imaju veze s njim. Pritom se u privremenoj mjeri navode čestica posjeda porodice Lozo preko kojih vodi put.

Sud je doneo ovakvo rješenje po tužbi kamenoloma „Majdan-Kuti“.

Mještani su očajni, ogorčeni i ljuti, jer im niko ne pritiće u pomoć. Investitor je svojevremeno dobio sve dozvole, kao i „papir“ da je područje razminirano i sigurno, a sada se angažuju demineri.

Siniša Lozo kaže da ne znaju više šta da rade i kome da se obrate za očiglednu diskriminaciju i progon.

„Žele da nas isele, da nam otmu zemlju. Čitav svijet neka čuje da nam u Mostaru izriču sudsku zabranu da ne smijemo doći na svoju zemlju“, kaže očajni Siniša Lozo.

On navodi da je deset mještana dobilo zabranu okupljanja na svojoj zemlji.

Njegov komšija Aner Omanović, koji je zajedno sa komšijama Srbima štitio njihovu imovinu, takođe je dobio zabranu.

„Anis Kalajdžić koji je ubio ženu na sred Mostara, nije imao mjeru osiguranja, a mi imamo. Starci, slijepi ljudi i žene dobili su sudsku zabranu“, kaže Aner Omanović.

On podsjeća da investitor tvrdi da je javno dobro, a da četiri godine niko to nije mogao dokazati, jer nema sumnje da je to privatno vlasništvo.

„Investitor je pribavio papir od BH Maka da se radi o površini bez rizika od mina na osnovu koje je investitor ishođao sve dokumente, a danas nakon svega kreće u deminiranje. Ovo je iscrpljujuća borba, zastrašivanje mještana“, kaže Omanović.

Mještanin Krsto ogorčen je ponašanjem i Opštinskog suda u Mostaru i Gradske uprave.

„Kada moćni gaze nemoćne to je transparentnost, a kada se nemoćni brane to je nasilje. To se dešava u ovom mjestu“, kaže Lozo. On ponavlja da je put napravljen na njihovoj privatnoj zemlji. „Mi ne branimo korišćenje puta, ali nećemo dozvoljavati da nam neko uništava život.“

Već godinama mještani Kuti, većinom Srbi povratnici i njihovi susjedi Bošnjaci, pokušavaju sprečiti, kako tvrde, nelegalno otvaranje kamenoloma, u strahu da će postati nova Donja Jablanica.

Kao posljednji bedem odbrane koriste činjenicu da se put prema kamenolomu pokušava prokrčiti preko njihove zemlje. Već godinama svojim tijelima blokiraju kamione investitora, a nažalost borbu moraju voditi i sa određenim gradskim službama koje po svaku cijenu nastoje prokrčiti put za privatni kamenolom stranih investitora.

Vlasti su i gluve i ćute na njihove vapaje, piše Top portal.