Ustav i Dejton jasni: Imovina je u nadležnosti entiteta

Nepokretna imovina pripada Republici Srpskoj za šta su dokaz ustavi Srpske i BiH, kao i materijalni zakonski propisi doneseni od Narodne skupštine, kojima se uređuje oblast nepokretnosti na teritoriji Republike Srpske, kaže direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Dragan Stanković.

"Ustavom BiH, Aneks četiri Dejtonskog mirovnog sporazuma, članom tri propisano je da sve vladine funkcije i ovlaštenja koja nisu ovim Ustavom izričito data institucijama BiH pripadaju entitetima", istakao je Stanković.

On je dodao i da nepokretna imovina koja se nalazi na teritoriji Federacije BiH u skladu sa ustavima BiH i FBiH pripada Federaciji.

Grupa bošnjačkih poslanika, uz određenu podršku, uporno, ali uzaludno insistira na donošenju antidejtonskog i neustavnog zakona o takozvanoj državnoj imovini, ocijenio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.Kojić je ukazao da je potpuno jasna dejtonska i ustavna pozicija i BiH i Republike Srpske, jer je pitanje imovine riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, prema kojem je imovina isključivo u nadležnosti entiteta.

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da "Trojka" intenzivno poziva nelegitimnog Kristijana Šmita da nametne zakon o tzv. državnoj imovini što je najopasnije za BiH.

Dejtonskim sporazumom 49 odsto teritorije bivše BiH pripalo je Republici Srpskoj i to mora da bude uknjiženo kao njena imovina, od toga nijedan Srbin neće odustati, kaže predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić.

"Tih 49 odsto mora da se uknjiži kao imovina Republike Srpske i to svaka politička partija, svaki subjekt i svaki Srbin zahtijeva i nikada neće odustati, jer je to rezultat borbe i žrtava koje su date za slobodu i očuvanje Republike Srpske", rekao je Ostojić.

Pojam imovine ne može da se prevede u neki javnopravni institut i to joj ne daje ni Ustav BiH, rekao je profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Zoran Vasiljević.

"Imovina je širi pojam od prava svojine", jasan je Vasiljević.

Prema njegovim riječima, samo uz saglasnost entiteta može doći do prenosa neke od tih nadležnosti na nivo BiH i bez toga jednostavno o tome nema šta ni da se razgovara.