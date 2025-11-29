Kojić: Bošnjaci uzaludno insistiraju na neustavnom zakonu o "državnoj imovini"

Grupa bošnjačkih poslanika, uz određenu podršku, uporno, ali uzaludno insistira na donošenju antidejtonskog i neustavnog zakona o takozvanoj državnoj imovini, ocijenio je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić.

Kojić je ukazao da je potpuno jasna dejtonska i ustavna pozicija i BiH i Republike Srpske, jer je pitanje imovine riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom, prema kojem je imovina isključivo u nadležnosti entiteta.

- Sve antiustavne težnje Bošnjaka, kojima pokušavaju da stvore unitarnu BiH i da kroz uzurpaciju imovine Republike Srpske od nje naprave praznu ljušturu definitivno ne mogu i neće proći, niti su moguće, bar što se tiče poslanika iz SNSD-a i njegovih koalicionih partnera - rekao je Kojić Srni.

Istakao je i da je vrlo jasno da u BiH postoji međuentitetska linija i međuentitetska granica koja razdvaja imovinu FBiH od imovine Republike Srpske.

- Srpska ima apsolutno ustavno pravo i ustavnu nadležnost da upravlja imovinom u punom kapacitetu. Tu podrazumijevamo šume, vode i sve ostale resurse i objekte koji spadaju u domen svojinskih prava Republike Srpske - naglasio je Kojić.

On je naveo da je Ustavom BiH takođe predviđeno da se određene odredbe ustava entiteta usaglase sa odredbom Ustava BiH, odnosno, da je sve ono što nije propisano Ustavom BiH isključiva nadležnost entiteta.

Istakao je da Ustavom BiH nije propisana nadležnost BiH o pitanju imovine, a Republika Srpska je svojevremeno svoj ustav uskladila sa amandmanima sa Ustavom BiH.

Prema njegovim riječima, i Ustavom Republike Srpske vrlo jasno je propisano da Srpska uređuje svojinske i obligacione odnose, ali i svojinske odnose koji se tiču pitanja imovine.

On je podsjetio da je Republika Srpska svojevremeno donijela zakon o stvarnim pravima i njime regulisala to pitanje i niz drugih zakona koji se tiču i privatizacije i svojinskih prava, te objekata, zemlje, šume i svega što potpada pod imovinu.

Kojić je napomenuo da se čuvanjem imovine Republike Srpske čuva i Srpska i opstanak srpskog naroda na ovim prostorima.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH odlučio je na sjednici 27. novembra da u redovnoj proceduri razmatra Prijedlog zakona o državnoj imovini jer na toj sjednici nije bilo entitetske većine da se o njemu raspravlja po hitnoj i skraćenoj proceduri, kako je to tražila grupa bošnjačkih poslanika.

Ti predlagači bili su poslanici Jasmin Emrić, Šemsudin Mehmedović, Aida Baručija i Elvisa Hodžić.