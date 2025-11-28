Hoće li se riješiti problemi prevoznika?

Izmjene pravilnika, ukidanje diskriminacije vozača u EU, popusti na putarine i produženje boravka vozača u zemljama EU, to su samo neki od zahtjeva koje prevoznici traže od nadležnih da bi lakše poslovali. Jedan dio zahtjeva ispunjen je u septembru nakon protesta prevoznika. Međutim, neophodna je hitna reakcija jer mnogi prevoznici uveliko prebacuju svoje firme u druge zemlje zbog lakšeg poslovanja.

"Svi naši dopisi su otišli u EU i komisiju dobili smo odgovore ali nemam papir da kažem da je osoblje drumskih prevoznika izuzeto i nemam više pravo da kažem da će oni o tome raspravljati o tome na proljeće. Jedino ostaje usamljena Bosna i Hercegovina u tom nekom glasnom prozivanju da jedan sporazumni ugovor koji imamo sa EU komisijom će negativno uticati na našu drumsku transportnu industriju i mi smo na mi nažalost smo počeli tihu selidbu kapaciteta", rekao je Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma „Logistika BiH“.

Selidba kapaciteta najviše je uzrokovana zbog toga što vozači na teritoriji EU mogu raditi najviše 180 dana u jednoj godini, odnosno dva puta po 90 dana. To je problem i za poslovanje jer vozači mogu da rade samo 6 mjeseci u godini. Ministar u Savjetu ministara Edin Forto kaže da se na rješavanju radi ali da zemlje EU nisu raspoložene za razgovor.

"Bosna i Hercegovina je bila regionalni predvodnik inicijative kojom smo se obratili Evropskoj komisiji da se ovaj izazov riješi na način tumačenja Šengenskog sporazuma za koji ne očekujemo da će biti izmijenjen prije nego BiH i cijeli region ne uđe u Evropsku uniju. Nemamo dobre rezultate jer ne postoji politička volja u EU, posebno prevozničkog sistema koji se jako protivi liberalizciji posebno u ovom sektoru", rekao je Edin Forto, ministar komunikacija i transporta BiH.

Struka, nauka, realni sektor, svi su voljni da riješe probleme prevoznika i olakšaju poslovanje, poručuju iz Spoljnotrgovinske komore BiH.

"Poslovna zajednica ako želi da opstane na tržištu mora da radi na digitalizaciji i optimizaciji svojih procesa i oni to rade. S druge strane isto to rade i transportna zajednica koja je vezan sektor za njih i ostaje nam treći segment koji je važan digitalizacija procesa kako kod državnih organa koji rade na administrativnim odobrenjima tako i na granici da bi se ubrzao protok robe na granici", rekao je Zdravko Marinković, predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH.

Jedan od zaključaka dvodnevne konferencije "Logšped 2025" je da se predloži Vladi Srpske i Vladi Federacije da finansiraju dodatni broj kontejnera za vozove, kako bi sa sadašnjih 20.000 kontejnera došlo do 60.000 što bi ubrzalo prevoz robe, pomoglo u poslovanju prevoznika i oživjelo željeznički prevoz.