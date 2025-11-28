Kremlj: Putin će primiti Vitkofa u prvoj polovini naredne nedjelje

Ranije je saopšteno da bi Vitkof trebalo da dođe u Moskvu na pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Portparol Kremlja ranije je izjavio da Rusija u ovoj fazi pregovore vodi samo sa SAD, ne i sa Evropskom unijom, prenosi RT Balkan.

- Za nas je najvažnija stvar Trampova mirovna misija i napori njegovih saveznika, koje sada preduzimaju. Mi se pripremamo upravo za te kontakte - rekao je Peskov na Prvom kanalu.