Kremlj: Putin će primiti Vitkofa u prvoj polovini naredne nedjelje

Izvor:

RT Balkan

28.11.2025

19:51

Кремљ: Путин ће примити Виткофа у првој половини наредне недјеље

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Stivenom Vitkofom početkom naredne nedjelje, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Ranije je saopšteno da bi Vitkof trebalo da dođe u Moskvu na pregovore o mirovnom sporazumu u Ukrajini. Portparol Kremlja ranije je izjavio da Rusija u ovoj fazi pregovore vodi samo sa SAD, ne i sa Evropskom unijom, prenosi RT Balkan.

- Za nas je najvažnija stvar Trampova mirovna misija i napori njegovih saveznika, koje sada preduzimaju. Mi se pripremamo upravo za te kontakte - rekao je Peskov na Prvom kanalu.

Vladimir Putin

Stiv Vitkof

