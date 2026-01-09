Logo
Large banner

Klizišta i poplave upalili alarme u FBiH

Izvor:

SRNA

09.01.2026

15:34

Komentari:

0
Клизишта и поплаве упалили аларме у ФБиХ

Na području Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog, Bosansko-podrinjskog, Unsko-sanskog i Posavskog kantona i dalje postoji opasnost od izlivanja, bujičnih tokova, plavljenja nižih područja i mogućih klizišta, zbog blagog porasta vodostaja rijeka, nakon padavina i otapanja snijega u višim predjelima, saopšteno je iz federalne Vlade.

Zbog niske temperature i očekivanih padavina, Federalna uprava civilne zaštite apeluje da kantonalne i opštinske službe civilne zaštite kontinuirano obilaze najugroženija područja i po potrebi odmah aktiviraju snage zaštite i spasavanja, u skladu sa planovima i nadležnostima, radi zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Snijeg moskva

Svijet

Rekord je postavljen 1956. godine, a sada bi nove padavine mogle da ga obore

Informacije Bihamka ukazuju da je stanje na putevima otežano, posebno u zapadnim i planinskim krajevima, a snježne padavine dodatno otežavaju saobraćanje u gradskim zonama.

Federalna uprava civline zaštite apeluje da poslodavci i javne ustanove ispune zakonske obaveze u ovakvim vremenskim uslovima i doprinesu nesmetanom kretanju i bezbjednosti građana.

6727aaff808f9 folksvagen

Svijet

Fabrika "Folksvagena" danas zatvorena zbog snježne oluje

Ova uprava u kontinuitetu prati stanje putem Federalnog operativnog centra, prikuplja informacije, procjenjuje situaciju i potrebe za pružanjem pomoći u vidu sredstava i opreme.

U stalnoj je komunikaciji sa kantonalnim i opštinskim službama civilne zaštite, kako bi se u slučaju potrebe za angažmanom operativnih snaga dao najefikasniji odgovor.

Federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite ostaju u pripravnosti za brzu reakciju.

Podijeli:

Tagovi:

klizišta

Poplave

kantoni

FBiH

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Фенербахче-Црвена звезда

Košarka

Zvanično: Poznato kada igraju Olimpijakos i Fenerbahče

2 h

0
Партизан почео да позајмљује новац

Fudbal

Partizan počeo da pozajmljuje novac

1 h

0
Воз пруга жељезница

BiH

Zaposleni u Željeznicama FBiH: Veće plate ili generalni štrajk

2 h

0
Криза за кризом: Банкрот њемачких градова

Svijet

Kriza za krizom: Bankrot njemačkih gradova

2 h

0

Više iz rubrike

Опасност од плављења и клизишта у пет кантона

Društvo

Opasnost od plavljenja i klizišta u pet kantona

1 h

0
Вода чаша

Društvo

Izdate preporuke o ispravnosti vode za piće

2 h

0
Временска прогноза

Društvo

Evo kad nam stižu nove snježne padavine

3 h

0
Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном

Društvo

Vesela atmosfera u studiju ATV Specijala na otvorenom

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner