Vesela atmosfera u studiju ATV Specijala na otvorenom

Izvor:

ATV

09.01.2026

13:48

Весела атмосфера у студију АТВ Специјала на отвореном
Foto: ATV

Republika Srpska danas obilježava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.

Tim povodom je posebno veselo širom Srpske.

Posebno vesela atmosfera je i u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom.

Prije gostovanja predsjednika SNSD-a i premijera Republike Srpske Save Minića u našem programu, svirači su zapjevali pjesmu "Srpkinja je mene majka rodila".

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu:

9. januar - Dan Republike Srpske

