Vesela atmosfera u studiju ATV Specijala na otvorenom

Republika Srpska danas obilježava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.

Tim povodom je posebno veselo širom Srpske.

Posebno vesela atmosfera je i u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom.

Prije gostovanja predsjednika SNSD-a i premijera Republike Srpske Save Minića u našem programu, svirači su zapjevali pjesmu "Srpkinja je mene majka rodila".

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu: