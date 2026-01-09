Vesela atmosfera u studiju ATV Specijala na otvorenom

Izvor:
ATV
09.01.2026
13:48
Komentari:0
Republika Srpska danas obilježava svoj rođendan, slaveći život, slobodu i trajanje.
Tim povodom je posebno veselo širom Srpske.
Posebno vesela atmosfera je i u Banjaluci, u studiju ATV Specijala na otvorenom.
Prije gostovanja predsjednika SNSD-a i premijera Republike Srpske Save Minića u našem programu, svirači su zapjevali pjesmu "Srpkinja je mene majka rodila".
Kako je to izgledalo, pogledajte u videu:
Najnovije
Najčitanije
17
07
17
04
16
56
16
54
16
52
Trenutno na programu