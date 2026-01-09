Pojačan intenzitet saobraćaja na ovim prelazima

Izvor:
ATV
09.01.2026
Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, ali za sada bez dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto savez Republike Srpske.
Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.
