Pojačan intenzitet saobraćaja na ovim prelazima

Izvor:

ATV

09.01.2026

12:27

Гранични прелаз Градишка
Foto: SRNA

Na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina i Kozarska Dubica pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz BiH ka Hrvatskoj, ali za sada bez dužih zadržavanja, saopšteno je iz Auto-moto savez Republike Srpske.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Mraz zima

Društvo

Gdje je jutros izmjereno -20 stepeni?

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tona, dok je na prelazu Šepak saobraćaj zabranjen za sva teretna vozila.

