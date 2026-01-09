Logo
NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

Tanjug

09.01.2026

12:08

НИС уговорио увоз нафте преко ЈАНАФ-а, испорука првих количина током наредне недјеље
Kompanija NIS ugovorila je uvoz prvih količina sirove nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF) za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo i objavio da se očekuje da prve količine budu isporučene tokom naredne nedjelje.

- Očekuje se da prve količine sirove nafte budu isporučene u Rafineriju nafte Pančevo tokom naredne nedjelje, dok kompanija planira uvoz i dodatnih količina sirove nafte - saopštio je NIS.

U skladu sa dinamikom isporuka, NIS planira i početak startnih aktivnosti u pančevačkoj rafineriji.

NIS podsjeća da je u Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen rad proizvodnih postrojenja, usljed nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posljedica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo prema kompaniji NIS.

Posebnom licencom koju je Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD izdala 31. decembra 2025. godine kompaniji NIS je ponovo omogućeno obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine, uključujući ponovno pokretanje rafinerijske prerade, uvoz sirove nafte, kao i obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdijevanja i tehničko održavanje.

Naftna industrija Srbije

