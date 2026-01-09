Vučić: Republika Srpska ponosna i nesalomiva

Republika Srpska je u vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvijek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, poručio je u čestitki povodom 9. januara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ističući da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, Vučić je svim građanima Srpske čestitao 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vjere, tradicije, običaja i identiteta.

On je naglasio da je Republika Srpska stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu.

"Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje delimo. Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao i biće srpskog naroda, gde god živeo", istakao je Vučić u objavi na "Instagramu".

Vučić je naglasio da se danas još jednom šalje poruka mira i iskrene posvećenosti saradnji, razvoju i poštovanju različitosti - poruku da je zajedništvo nit koja jača srpski narod kako bi ostvario viziju budućnosti u kojoj ima mjesta za sve.

Prema njegovim riječima, Srbija će uvijek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod jer je svima više nego ikada potrebna dosljednost u zalaganju za mir, mudrost koja vodi pravim putem, odgovornost u donošenju odluka i ozbiljnost pred izazovima.

Auto-moto Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

"Upravo to je zavet budućim generacijama koje će nastaviti da grade Srpsku i Srbiju. Živela Republika Srpska! Živela Srbija", poručio je Vučić.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.