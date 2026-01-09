Logo
Large banner

Vučić: Republika Srpska ponosna i nesalomiva

Izvor:

SRNA

09.01.2026

10:28

Komentari:

3
Вучић: Република Српска поносна и несаломива
Foto: Tanjug / AP

Republika Srpska je u vatri rođena, u teškim vremenima građena, osporavana i negirana, ali uvijek ponosna, nesalomiva i dostojanstvena, poručio je u čestitki povodom 9. januara predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ističući da će Srbija uvijek biti uz Republiku Srpsku i njen narod, Vučić je svim građanima Srpske čestitao 34 godine postojanja i borbe za očuvanje srpskog imena, vjere, tradicije, običaja i identiteta.

On je naglasio da je Republika Srpska stvorena za mir i da zato ostaje jedan od čvrstih bedema očuvanja stabilnosti u regionu.

"Ovo je i dan kada slavimo zajedništvo koje nas povezuje kroz istoriju, kulturu i vrednosti koje delimo. Naše veze su neraskidive, snažne i večne, baš kao i biće srpskog naroda, gde god živeo", istakao je Vučić u objavi na "Instagramu".

Vučić je naglasio da se danas još jednom šalje poruka mira i iskrene posvećenosti saradnji, razvoju i poštovanju različitosti - poruku da je zajedništvo nit koja jača srpski narod kako bi ostvario viziju budućnosti u kojoj ima mjesta za sve.

Prema njegovim riječima, Srbija će uvijek biti tu za Republiku Srpsku i njen narod jer je svima više nego ikada potrebna dosljednost u zalaganju za mir, mudrost koja vodi pravim putem, odgovornost u donošenju odluka i ozbiljnost pred izazovima.

Ауто

Auto-moto

Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

"Upravo to je zavet budućim generacijama koje će nastaviti da grade Srpsku i Srbiju. Živela Republika Srpska! Živela Srbija", poručio je Vučić.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv septembra 1992. godine zamijenjen je sadašnjim - Republika Srpska.

Podijeli:

Tagovi:

Aleksandar Vučić

9. januar - Dan Republike Srpske

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

Зашто прање аутомобила на великом минусу може да нанесе више штете него користи

Auto-moto

Zašto pranje automobila na velikom minusu može da nanese više štete nego koristi

1 h

0
Селак: За слободу дата огромна жртва

Republika Srpska

Selak: Za slobodu data ogromna žrtva

2 h

0
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина

Savjeti

Najveća zabluda o grijanju tokom noći: Cijelo vrijeme smo mislili da štedimo, a evo šta je istina

2 h

0
СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике

Republika Srpska

SNSD: Opozicija ne želi 9. januar kao Dan Republike

2 h

2

Više iz rubrike

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Srbija

Snijeg donio probleme, pojedina mjesta u Srbiji šesti dan bez struje

3 h

0
У три града измјерено -17: Освануло ледено јутро

Srbija

U tri grada izmjereno -17: Osvanulo ledeno jutro

4 h

0
Земљотрес у Србији током ноћи

Srbija

Zemljotres u Srbiji tokom noći

5 h

0
Преврнуо се камион пун пива: Терет расут по путу

Srbija

Prevrnuo se kamion pun piva: Teret rasut po putu

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

08

NIS ugovorio uvoz nafte preko JANAF-a, isporuka prvih količina tokom naredne nedjelje

12

04

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

12

03

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

12

00

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

11

56

Mandić: 9. januar - dokaz posvećenosti Srba slobodi, pravdi i miru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner