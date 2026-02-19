Logo
Muškarac (69) osuđen za silovanje djevojčice (9): Godinama im bio komšija

Izvor:

Kurir

19.02.2026

14:36

Komentari:

0
Мушкарац (69) осуђен за силовање дјевојчице (9): Годинама им био комшија
Foto: Pixabay

Silovatelj (69) iz Crne Gore, osuđen je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici na kaznu zatvora od 20 godina zbog obljube tada devetogodišnje djevojčice.

Nikšićanin je, kako prenose tamošnji mediji, osuđen danas na maksimalnu zatvorsku kaznu od 20 godina zbog silovanja djevojčice 2018. godine.

Горан Селак и судска полиција

Republika Srpska

Selak: Stvoriti zakonske uslove za bolji status sudskih policajaca

- U kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 20. marta 2024. godine - navedeno je u presudi.

Majka saznala za zločin nakon ljekarskog pregleda

Obrazlažući odluku, sud je istakao da je iskaz oštećene, dat tokom sudskog postupka, prihvaćen kao jasan, detaljan i uverljiv, te da je potkrepljen drugim dokazima.

Prema utvrđenom činjeničnom stanju, optuženi je u proljeće 2018. godine, u mjestu gdje živi, upotrebom sile prinudio tada devetogodišnju djevojčicu na obljubu. Silovana djevojčica je u njegovu kuću došla po nalogu majke, kako bi preuzela činiju.

Sud je utvrdio da je optuženi, u prostoriji u prizemlju kuće gdje je držao stočnu hranu, djevojčicu uhvatio za ruku, oborio na vreće sa hranom, skinuo joj odjeću i izvršio obljubu, uprkos njenom opiranju.

sonja karadzic jovicevic

Republika Srpska

Sonja Karadžić Jovičević demantovala navode o reakciji njenog oca na smrt supruge

Iskaz djevojčice potvrđen je svjedočenjem njene majke, koja je navela da je za zločin saznala tek nakon ljekarskog pregleda, kada joj je kćerka otkrila da ju je "njihov komšija" silovao nekoliko godina ranije.

Godinama im bio komšija

Majka je pred sudom kazala da su sa optuženim godinama bili u dobrim komšijskim odnosima i da su se međusobno pomagali, te da nije bilo neuobičajeno da djecu pošalju kod njega da pozajme neki predmet.

Međutim, vremenom je primjetila promjene u ponašanju kćerke koja je izbjegavala da se pozdravi sa optuženim i nevoljno je prihvatala slatkiše koje bi joj slao. Navela je i da je optuženi posljednjih godina znao da dolazi kada bi djevojčica ostajala sama kod kuće. Međutim, djevojčica se zaključavala i nije ga puštala u kuću.

Majka kontaktirala silovatelja

Nakon što joj je kćerka ispričala šta se dogodilo, majka je stupila u komunikaciju sa optuženim putem poruka, pokušavajući da izvuče priznanje prije prijave policiji. Prema ocjeni suda, poruke pronađene pretresom njenog telefona potvrđuju njen iskaz i sadrže elemente indirektnog priznanja.

zena lisice hapsenje pixabay

Region

Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

Iz prepiske proizlazi da majka traži objašnjenje i prijeti prijavom, dok optuženi ne negira navode, već insistira na ličnom susretu. U jednoj poruci navodi: "Ja sam tvoj rob, sve ću da učinim, pomoći ću ti, pa neka košta", na šta mu majka odgovara: "Može li se platiti život i budućnost djeteta?"

Optuženi potom poručuje da se život i budućnost ne mogu platiti, ali da može pomoći - "A od tamo ne mogu", što je sud protumačio kao aluziju na eventualni odlazak u zatvor.

Sud je zaključio da optuženi nijednom porukom nije osporio teške optužbe niti reagovao negiranjem ili ogorčenjem, već je izražavao spremnost da "pomogne" i snosi posljedice. Takvo držanje, prema obrazloženju presude, predstavlja indirektno priznanje krivičnog djela.

