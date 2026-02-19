Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili M.V. koja je osumnjičena za nasilje prema ocu i bratu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz nikšićkog ODT-a su rekli da se M.V. tereti za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osnovano se sumnja da je osumnjičena primjenom nasilja narušila tjelesni i duševni integritet svog oca i brata”,

navodi se u saopštenju, prenosi RTCG.