Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

19.02.2026
Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili M.V. koja je osumnjičena za nasilje prema ocu i bratu, saopšteno je iz tog tužilaštva.
Iz nikšićkog ODT-a su rekli da se M.V. tereti za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.
“Osnovano se sumnja da je osumnjičena primjenom nasilja narušila tjelesni i duševni integritet svog oca i brata”,
navodi se u saopštenju, prenosi RTCG.
