Logo
Large banner

Tukla oca i brata, pa završila u zatvoru

Izvor:

RTCG

19.02.2026

14:19

Komentari:

0
Тукла оца и брата, па завршила у затвору

Službenici policije su, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u Nikšiću, uhapsili M.V. koja je osumnjičena za nasilje prema ocu i bratu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Iz nikšićkog ODT-a su rekli da se M.V. tereti za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

“Osnovano se sumnja da je osumnjičena primjenom nasilja narušila tjelesni i duševni integritet svog oca i brata”,

navodi se u saopštenju, prenosi RTCG.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

uhapšena žena

nasilje u porodici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос

Srbija

Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

1 h

0
Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

Svijet

Moskva: EU i NATO koriste Ukrajinu kako bi od nje napravili "anti-Rusiju"

1 h

0
Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

Gradovi i opštine

Mjesečni zakup jedna marka: Opština u Hercegovini dobija hotel

1 h

0
Институт за јавно здравство издао хитно упозорење

Republika Srpska

Institut za javno zdravstvo izdao hitno upozorenje

1 h

0

Više iz rubrike

Малољетници претукли вршњака: Насилно га угурали у учионицу, па га тукли кишобраном и флашом

Region

Maloljetnici pretukli vršnjaka: Nasilno ga ugurali u učionicu, pa ga tukli kišobranom i flašom

2 h

0
Дабро не посустаје: Тражи да се забрани петокрака

Region

Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

3 h

0
dijete pada sa žičare na jahorini video

Region

Oglasio se Olimpijski centar Jahorina o nezgodi u kojoj je povrijeđeno dijete

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Uhapšen bivši direktor Uprave za imovinu: Određeno mu zadržavanje do 30 dana

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

30

Poznato kada se Dušan Vlahović vraća na teren

15

29

Preminuo čuveni doktor Ljubomir Đorđević, izumio vještačku krv

15

27

"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

15

17

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

15

11

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner