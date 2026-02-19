Logo
"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

19.02.2026

15:27

Foto: Printscreen/TV Pink

Političar Čedomir Jovanović oglasio se nakon incidenta koji se danas dogodio u jednom kafiću iza Palata pravde.

Čeda je iznio svoju stranu priče, a kako kaže, muškarac ga je vrijeđao nakon čega je sukob prerastao u fizički.

"Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vrijeđa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama", ispričao je Jovanović na početku.

Чедомир Јовановић Аца кос

Srbija

Letjele stolice: Napadnuti Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos

"Psovao mi je majku, djecu. Čitav lokal je to vidio i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan, ali to ga je, čini mi se, još više razljutilo. On je poludio zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rekao "Gdje ti je sad obezbjeđenje pi*** jedna mala. Čovjek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te". U jednom trenutku je nasrnuo na mene i došlo je do fizičkog sukoba. Udario sam ga, a u opštem metežu reagovali su prisutni gosti koji su nas razdvojili. Tom prilikom povrijeđen je i jedan čovjek koji se tu zatekao", priča Čeda.

"Bio je sav krvav"

Dodao je da je nakon incidenta izveden iz lokala i da sumnja da je u sukobu zadobio povredu ruke.

"Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skočili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i čovjek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentarist ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem", zaključio je Čeda.

(Telegraf)

Čedomir Jovanović

Komentari (0)
