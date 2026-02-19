"Bio je sav krvav, mene su izvukli napolje" Čeda Jovanović otkrio detalje tuče

Čeda je iznio svoju stranu priče, a kako kaže, muškarac ga je vrijeđao nakon čega je sukob prerastao u fizički.

"Nažalost, tačno je da sam napadnut. Prijatelj me je pozvao na kafu i sve se dogodilo u kafiću iza Palate pravde. Lokal je bio pun. U jednom trenutku sam ustao da naručim još jedno piće i tada je iz ugla počeo da me vrijeđa muškarac kojeg ne poznajem. Pokušao sam da ga ignorišem i nisam reagovao. Otišao sam do toaleta da operem ruke, ali je on, kada sam izašao, nastavio sa uvredama", ispričao je Jovanović na početku.

"Psovao mi je majku, djecu. Čitav lokal je to vidio i čuo. Zamolio sam ga da bude pristojan, ali to ga je, čini mi se, još više razljutilo. On je poludio zato sto sam ja miran, skočio je sa stola i rekao "Gdje ti je sad obezbjeđenje pi*** jedna mala. Čovjek ima oko dva metra. Čuo se Aca kako je rekao "Nemoj, molim te". U jednom trenutku je nasrnuo na mene i došlo je do fizičkog sukoba. Udario sam ga, a u opštem metežu reagovali su prisutni gosti koji su nas razdvojili. Tom prilikom povrijeđen je i jedan čovjek koji se tu zatekao", priča Čeda.



Dodao je da je nakon incidenta izveden iz lokala i da sumnja da je u sukobu zadobio povredu ruke.

"Zveknuo sam ga jednom rukom i udario ga stolicom, skočili su ljudi da da nas razdvoje, on je bio sav krvav, mene su izvukli napolje. U tom ludilu je dobio udarac i čovjek koji se zadesio tu. Ja sam otišao i neću komentarist ništa više. Došao sam mirno da popijem kafu sa prijateljem", zaključio je Čeda.

