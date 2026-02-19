Kristijan Golubović podivljao u butiku i lupao stvari

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović napravio je incident u jednom beogradskom tržnom centru kada je, izrevoltiran jer prodavačica nije željela da mu zameni garderobu, počeo da uništava inventar.

Kristijan Golubović demolirao je butik u prestoničkom šoping molu, a sve zbog toga što zaposleni nisu željeli da mu zamijene pantalone jer nije imao fiskalni račun.

Zdravlje Stevanu se život okrenuo naglavačke: Zvali su me "šećerko"

Detalje drame koja je šokirala posjetioce tržnog centra ispričala je njegova partnerka Kristina Spalević. Kako je navela, do problema je došlo greškom pri kupovini, jer je umjesto veličine XL, Kristijanu uzela XS.

Kristina je objasnila da je pokušala da riješi situaciju mirnim putem samo sat vremena nakon kupovine.

"Kristijan je zaljubljen u te pantalone, one kao džeparke, i uvijek ih uzima u istom lokalu. Ja sam ušla sama da kupim i tražila XL. Prodavačica je donijela iz magacina, ja sam uzela i bacila račun kao i svaka gospođa, misleći da je sve u redu. Dolazim kući, kad ono XS", ispričala je Kristina i dodala da je Kristijan odmah počeo da drami:

"Krenuo je onaj njegov ''keva mod', drama: 'Eto nemam sreće, maler, kakve su ovo helanke'. Odmah me je vozio nazad u šoping centar".

"Prodavačica odbila reklamaciju, on podivljao"

Kada su stigli u radnju, prodavačica je odbila reklamaciju jer nisu imali račun, što je izazvalo Kristijanov bijes.

"Ja dolazim i kažem: 'Izvinite dali ste mi XS, moj muž nosi četiri veličine veće pantalone, je l' možemo da zamijenimo?' Ona je bila vrlo drska, kao: 'Nemate račun'. Ja objašnjavam da sam bila bukvalno prije sat vremena, njena je greška, donijela mi je u kesi onako zapakovane te pantalone, iz magacina. Ona neće da zamijeni, a pritom je jako bezobrazna bila. Kristijan je šetao tu i vidio mene da sam usplahirena i on se okreće i baca pantalone, kaže: 'Evo vama ove helanke, pa nosite'", rekla je ona i dodala:

Svijet Tusk Poljacima: Napustite zemlju, moguć sukob svaki dan

"I oborio je cijeli raf u radnji, koji je stvarno ogroman, od početka do kraja radnje, nabode lutku pesnicom, padne i lutka. Samo čuješ ovu: 'Zovite policiju'. Nisam baš mislila da će porušiti cijelu radnju. Mi gas i u garažu, ne zadržavamo se, odlazimo punom parom. I šta se desilo na kraju, zamijenili su nam pantalone nakon svega", rekla je on za "Informer".

Podsjetimo, Kristijan i Kristina nedavno su proslavili drugi rođendan sinu, a oni su se oglasili na mrežama tim povodom.

"Dvije godine naših živaca, našeg truda. Moram da kažem da su mi prije neke stvari smetale, a sada su mi neke stvari normalne, to su mala djeca, iskreno. Shvatio sam da najmanje biće na svijetu vas nauči nešto novo, dijete volite najviše na svijetu", rekao je Kristijan o sinu.