Sina Snežane Đurišić mučili 4 sata zamrznutim mesom i flašama

Novi, jezivi detalji istrage o napadu na Marka Gvozdenovića (46) otkrivaju da je sin poznate pjevačice prošao kroz nezapamćenu torturu.

Ono što je počelo kao gest ljudskosti, pretvorilo se u četvoročasovno iživljavanje koje je prekinuto samo zahvaljujući prisebnosti njegove bivše supruge.

Detalji iskaza koji je Marko Gvozdenović dao istražnim organima lede krv u žilama. Prema njegovim riječima, on nije slučajno prolazio Vračarom, već je u stan osumnjičenog Zorana I. (53) došao 15. februara oko 13 časova, i to na njegov poziv, kako bi mu, kao i mnogo puta ranije, pomogao i donio namirnice.

Umjesto zahvalnosti, Marka je dočekala zvjerska zasjeda. Tortura je, prema informacijama iz istrage, trajala više od četiri sata bez prestanka. U tom periodu, Gvozdenović je bio izložen neprestanim udarcima i sadističkom ponižavanju.

Odmah po ulasku, dok je pokušavao da ostavi hranu na sto, Marko je pogođen u glavu komadom zamrznutog mesa. Taj prvi, podli udarac bio je signal za početak horora.

Pored nepokretnog Zorana I., u batinanju je prednjačio Lazar S. (26), mladić koji je živio u tom stanu. Njima se u nasilju pridružila i jedna djevojka, a Marku su odmah polomili mobilni telefon kako ne bi mogao da pozove pomoć.

Tokom četiri sata agonije, Marko je udaran staklenim flašama, pesnicama i nogama, dok su ga napadači primoravali na gnusne radnje o kojima policija, zbog težine zločina, još uvijek ne iznosi detalje u javnost.

"Marko je praktično bio zarobljen. Svaki pokušaj odbrane ili molbe za milost završavao se još brutalnijim udarcima Lazara S. i ostalih prisutnih", navodi izvor blizak istrazi.

Dok je u stanu na Vračaru trajao krvavi pir, Markova bivša supruga je posumnjala da nešto ozbiljno nije u redu. Kako se satima nije javljao na telefon, što je za njega bilo potpuno neuobičajeno, ona je preduzela odlučan korak koji mu je vjerovatno spasio život.

Upravo je ona alarmirala policiju i Hitnu pomoć, koji su ubrzo stigli na adresu i zatekli Gvozdenovića u jezivom stanju. Da intervencija nije uslijedila tada, pitanje je da li bi Marko preživio još jedan sat torture.

Zahvaljujući brzoj akciji, policija je lišila slobode glavne osumnjičene. Na prijedlog Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Lazaru S. (26) i Zoranu I. (53) određen je pritvor do 30 dana. Oni se terete za nanošenje teških tjelesnih povreda i protivpravno lišenje slobode, a istraga će utvrditi i odgovornost ostalih prisutnih u stanu.

Dok se Marko Gvozdenović bori za oporavak na hirurgiji, javnost je zgrožena činjenicom da je neko ko je došao da nahrani nemoćnu osobu završio kao žrtva takvog zvjerstva, prenosi Telegraf.