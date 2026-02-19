Logo
U toku velika policijska akcija "Virus", zaplijenjeno sedam kilograma droge

19.02.2026

Ognjen Matavulj

19.02.2026

12:14

У току велика полицијска акција ”Вирус”, заплијењено седам килограма дроге
Foto: Ustupljena fotografija

U akciji ”Virus” policijski službenici SIPA uhapsili su šest osoba i zaplijenili dva kilograma kokaina i oko pet kilograma marihuane!

”U okviru akcije ”Virus” u toku su pretresi na 12 lokacija na području Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Mostara u saradnji sa MUP-om Unsko-sanskog kantona”, saopštila je SIPA.

Kako navode pretresi se rade po naredbama Kantonalnog suda u Bihaću i Opštinskog suda u Mostaru i pod nadzorom Kantonalnih tužilaštava HNK i USK zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

јосип дабро

Region

Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

”Do sada je u pretresima otkriveno i privremeno oduzeto oko dva kilograma bijelog praha nalik kokainu, oko pet pet kilograma kanabisa, 30 grama heroina, tri pištolja sa municijom, mobilni telefoni kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, navode u SIPA.

Dodaju da je uhapšeno šest osoba koje će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predati u nadležnost tužilaštva.

”U realizaciji operativne akcije „Virus“ učestvuju i policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više informacija biće saopšteno po okončanju aktivnosti”, navodi SIPA.

SIPA

akcija sipa-e

hapšenje

zaplijenjena droga

pr id parla

Emisije

'ParlATVment': Zašto su nam tragedije povod za razgovor o najvažnijim pitanjima društva?

59 min

0
Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

Region

Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

1 h

0
Košarac: Republika Srpska ima kapacitete da u turizmu hvata korak i sa razvijenim zemljama

Republika Srpska

Košarac: Republika Srpska ima kapacitete da u turizmu hvata korak i sa razvijenim zemljama

1 h

0
Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

Banja Luka

Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

1 h

2

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak hitno hospitalizovan nekog sudara

Hronika

Tragedija izbjegnuta za dlaku: Dječak hitno hospitalizovan nekog sudara

1 h

0
Akcija "Smagler": Mamula i Dule priznali krivicu, osuđeni na šest godina zatvora

Hronika

Akcija ”Smagler”: Mamula i Dule priznali krivicu, osuđeni na šest godina zatvora

1 h

0
Na pločniku ispred zgrade pronađeno tijelo: Žena skočila sa prozora stana?

Hronika

Na pločniku ispred zgrade pronađeno tijelo: Žena skočila sa prozora stana?

2 h

0
Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

Hronika

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

2 h

2

13

07

Kralj Čarls se oglasio nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

13

05

Otvoren objekat za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja

13

03

Stevandić sa ambasadorom Italije u BiH: Sa Srpskom se mora razgovarati

12

56

Silovao devojčicu (9) u podrumu, pa dobio maksimalnu kaznu

12

54

Uhapšen haker koji je rezervisao smještaj u luksuznim hotelima za jedan cent

