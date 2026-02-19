U toku velika policijska akcija ”Virus”, zaplijenjeno sedam kilograma droge

U akciji ”Virus” policijski službenici SIPA uhapsili su šest osoba i zaplijenili dva kilograma kokaina i oko pet kilograma marihuane!

”U okviru akcije ”Virus” u toku su pretresi na 12 lokacija na području Bihaća, Cazina, Bosanske Krupe i Mostara u saradnji sa MUP-om Unsko-sanskog kantona”, saopštila je SIPA.

Kako navode pretresi se rade po naredbama Kantonalnog suda u Bihaću i Opštinskog suda u Mostaru i pod nadzorom Kantonalnih tužilaštava HNK i USK zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Region Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

”Do sada je u pretresima otkriveno i privremeno oduzeto oko dva kilograma bijelog praha nalik kokainu, oko pet pet kilograma kanabisa, 30 grama heroina, tri pištolja sa municijom, mobilni telefoni kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, navode u SIPA.

Dodaju da je uhapšeno šest osoba koje će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, biti predati u nadležnost tužilaštva.

”U realizaciji operativne akcije „Virus“ učestvuju i policijski službenici MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Više informacija biće saopšteno po okončanju aktivnosti”, navodi SIPA.