Dabro ne posustaje: Traži da se zabrani petokraka

Poslanik Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Josip Dabro izjavio je da je spreman da napusti Hrvatski sabor, ali pod uslovom da se u narednih 30 dana donese zakon kojim bi se zabranili komunistički simboli i javna afirmacija istaknutih predstavnika totalitarnih režima.

Njegova izjava dolazi usred političkih tenzija unutar vladajuće koalicije.

Banja Luka Stanivuković "frapiran" zahtjevima vaspitača, optužio Jokanovića: Laže

Nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem tokom poklada u Komletincima pjeva pjesmu koja veliča Antu Pavelića, Josip Dabro našao se u centru političkih polemika.

Dabrina izjava

Tim povodom Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u Saboru, na kojoj je Dabro govorio o, kako je naveo, "unutarpolitičkoj situaciji“.

“Vidimo već par dana u javnom prostoru šta se događa, a gospodin Hrebak je javno uslovio ostanak u koaliciji mojim odlaskom iz Sabora. Problem je kažu u samo jednoj osobi, u Josipu Dabri. Čuli smo da stranka ne može biti talac jednog čovjeka, u ovom slučaju ja ne želim da njihova stranka bude moj talac. Zato sam danas odlučio objaviti da sam spreman napustiti Sabor, ali imam jedan uslov. U sljedećih 30 dana donesimo zakon koji izričito zabranjuje komunističke simbole i javnu afirmaciju istaknutih komunista koji su masovno proganjali, ubijali i zatvarali Hrvate i ja odoh iz Sabora. Zabranimo petokraku pod kojom su patili osnivači HSLS-a i pod kojom je razoren Vukovar”, rekao je Dabro.

On je dodao:

Zdravlje Supružnici iz Bijeljine proizvode sok od spelte: Dobar za dijabetičare...

“Donesimo zakon koji će predvidjeti najstrožu kriminalizaciju i sankcionisanje isticanja simbola iz komunizma, socijalističke Jugoslavije, NDH, sprske nacionalne politike, njenih protagonista i savremenih reformatora”.

Nakon što je završio pripremljeni govor nije htio odgovarati na novinarska pitanja.

Ipak, u prolazu je dobacio novinarima da “neće rušiti hrvatsku vladu”.

Ultimatum HSLS-a

Podsjećamo, slučaj je izazvao potrese i unutar vladajuće koalicije.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak postavio je ultimatum premijeru Andreju Plenkoviću da riješi pitanje poslanika Domovinskog pokreta, uz poruku da HSLS u suprotnom neće ostati dio koalicije.

Zdravlje Popijte ovaj napitak čim ustanete: Topi salo i uklanja nadutost

"Mislim da je ovo pravi trenutak da kažemo dosta. Imali smo Predsjedništvo stranke, dali smo partnerima dovoljno vremena da se izvuku iz ove vrlo neugodne situacije, ne samo za HSLS, nego za društvo i premijera, ali vidjeli smo jučerašnje izjave, to je vrijeđanje zdravog razuma, stoga smo donijeli tri zaključka", rekao je Hrebak.

Prema njegovim riječima, prvi zaključak je da je za liberale slučaj "ustašovanja“ i veličanja Ante Pavelića crvena linija koja je pređena.

Drugi zaključak je da HSLS neće rušiti Vladu prilikom saborskog glasanja za novog ministra socijalne njege, dok je treći zaključak rok od 30 dana koji je postavljen premijeru da riješi "slučaj Dabro“.

Politički rasplet situacije očekuje se u narednim sedmicama.