Košarac: Republika Srpska ima kapacitete da u turizmu hvata korak i sa razvijenim zemljama

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Staša Košarac rekao je danas u Beogradu da Republika Srpska ima kapacitet da hvata korak sa razvijenim zemljama u oblasti turizma.
Košarac, koji je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma turizma i obišao turističke štandove Republike Srpske, rekao je Srni da je Republika Srpska predstavljena na mapi turizma Evrope, regiona i šire.
On je naveo da je za to zaslužna kredibilna zvanična politika institucija Republike Srpske, napori finansijskih i svih drugih institucija Srpske, kao i lokalni napori kako bi se razvile turističke destinacije.
Kako je istakao, jedan od najvidljivijih primjera da vrijedi investirati u turizam jeste Olimpijski centar "Jahorna", kojim su svi građani Republike Srpske ponosni.
- Mislim da je to na mapi skijaškog sporta možda sam vrh destinacija - istakao je Košarac.
S druge strane, kaže on, treba istaći napore svih turističkih destinacija u Republici Srpskoj i svih vrsta turizma, od vjerskog, banjskog, kongresnog.
- Tu želimo uložiti dodatne napore u infrastrukturu kako bismo mogli da pariramo i drugim zemljama u okruženju - istakao je Košarac.
On je naglasio da Jahorina, Trebinje, Andrićgrad, Banjaluka i sve druge sredine imaju šta da pokažu i da Republika Srpska ima tu vrstu kapaciteta da hvata korak sa razvijenim zemljama u tom segmentu.
Košarac je naglasio da će jedna od prilika da se predstavi Republika Srpska biti sigurno međunarodna izložba "Ekspo 2027" u Beogradu, gdje će Republika Srpska imati svoj vrlo kredibilan i sadržajan nastup.
On je zahvalio Predstavništvu Republike Srpske u Beogradu, koje daje snažnu podršku razvoju ovakvih sajamskih kapaciteta, kao i Turističkoj organizaciji Republike Srpske i resornim ministarstvima u Vladi Republike Srpske.
Košarac je naveo da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara ima koordinirajuću ulogu kada je u pitanju turizam.
- Mi obezbjeđujemo turistički suvernitet Republike Srpske time što ne dozvoljavamo da se određene odluke donose na nivou institucija BiH u oblasti turizma, a da prethodno nema saglasnosti institucija Srpske - naglasio je Košarac.
Prema njegovim riječima, to potvrđuje činjenica da se upravo i u oblasti turizma Srpska pita u Sarajevu.
- Intenzivno radimo na memorandumima o saradnji u oblasti turizma sa mnogim zemljama u okruženju. Mislim da je to jedan dobar model napredovanje naših turističkih radnika i same turističke ponude Republike Srpske - rekao je Košarac.
On je ocijenio da je turizam ozbiljno potentna privredna grana Republike Srpske, pored energetike, te dodao da će institucije Republike Srpske nastaviti razvoj u tom pravcu.
- Kao što u oblasti energetike bilježimo impozantne rezultate, isto tako ćemo u oblasti turizma bilježiti ozbiljne rezultate po broju gostiju i noćenja - rekao je Košarac.
