Uhapšen bivši britanski princ Endru

Izvor:

Telegraf

19.02.2026

11:20

Komentari:

0
Принц Ендру
Foto: Tanjug/Jordan Pettitt/Pool Photo via AP

Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ i brat kralja Čarlsa Trećeg uhapšen je zbog sumnje za zloupotrebu vršenja javne funkcije, javlja Skaj njuz.

Policija je danas stigla u kuću Endrua Mauntbatena-Vindzora u Sandringemu, u okviru procjene tvrdnji koje su se pojavile u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Сједница Скупштине Града

Banja Luka

Burno na samom početku sjednice Skupštine Grada: Stanivuković napustio salu

Na imanju Vud Farm primijećeno je šest neoiljeleženih policijskih vozila i oko osam policajaca u civilu, od kojih je jedan nosio policijski laptop.

Dva automobila su ušla na prednji ulaz, dok su preostala vozila koristila zadnji ulaz u seosku kuću sa pet soba u selu Volferton. Policija ispituje tvrdnje da je Mauntbaten-Vindzor dijelio osjetljive informacije sa Epstajnom dok je bio britanski trgovinski izaslanik.

