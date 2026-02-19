Uhapšen bivši britanski princ Endru

Izvor:
Telegraf
19.02.2026
11:20
Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ i brat kralja Čarlsa Trećeg uhapšen je zbog sumnje za zloupotrebu vršenja javne funkcije, javlja Skaj njuz.
Policija je danas stigla u kuću Endrua Mauntbatena-Vindzora u Sandringemu, u okviru procjene tvrdnji koje su se pojavile u dosijeima osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.
Na imanju Vud Farm primijećeno je šest neoiljeleženih policijskih vozila i oko osam policajaca u civilu, od kojih je jedan nosio policijski laptop.
Dva automobila su ušla na prednji ulaz, dok su preostala vozila koristila zadnji ulaz u seosku kuću sa pet soba u selu Volferton. Policija ispituje tvrdnje da je Mauntbaten-Vindzor dijelio osjetljive informacije sa Epstajnom dok je bio britanski trgovinski izaslanik.
