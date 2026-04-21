U Srpskoj rođeno 14 beba

Autor:ATV
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba, osam dječaka i šest djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Po četiri bebe rođene su u Doboju i Gradišci, dvije u Banjaluci, a po jedna u Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Prijedoru i Foči.
U Doboju su rođene dvije djevojčice i dva dječaka, u Gradišci tri dječaka i djevojčica, u Banjaluci djevojčica i dječak, u Istočnom Sarajevu i Zvorniku po jedan dječak, a u Prijedoru i Foči po jedna djevpjčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Bijeljini, Trebinju i Nevesinju, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
10 h0
Republika Srpska
12 h15
Republika Srpska
12 h0
Najnovije
09
00
08
56
08
56
08
43
08
42
Trenutno na programu