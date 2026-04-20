Fond Duša djece: Skoro hiljadu i po djece poslato na liječenje u inostranstvo

20.04.2026 20:08

Фонд Душа дјеце: Скоро хиљаду и по дјеце послато на лијечење у иностранство

Roditelji djece oboljele od rijetkih bolesti znaju da se mnoge životne bitke vode daleko od očiju javnosti, u bolnicama i porodičnim domovima, i samo oni znaju koliko su teške i surove.

Upravo na granici između neizvjesnosti i nade stoji Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Duša djece, bez kojeg mnogi ne bi ni imali šansu za ozdravljenje.

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu "Duša djece“, od svog osnivanja 2017. godine pa do danas, na liječenje u inostranstvo poslao je oko hiljadu i po mališana. Ogromna podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama nastala je s ciljem da više nijedan roditelj ne traži pomoć preko humanitarnih akcija iščekujući kada će dovoljno novca biti skupljeno da spase život djetetu.

"Mi imamo račune otvorene u komercijalnim bankama i sav novac koji liježe na račune smije se potrošiti isključivo u svrhe liječenja i ono što je zakonom definisano za troškove porodice. Nijedan fening ne smije da se potroši ni na šta drugo. Sredstva koja se troše na naknadu rada komisije, koji su zaista minimalni, i neki troškovi koji pripadaju Fondu, tipa poštanskih troškova i moja plata, planira FZO i prebacuje na naš račun", rekla je direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu Duša djece Jasminka Vučković.

Troškovi liječenja u inostranstvu su preskupi za skoro sve roditelje oboljele djece. Roditelji ističu da je neophodno da svi građani osvijeste da ulaganjem u Fond solidarnosti spasavamo život jednog djeteta iz Republike Srpske.

"Vjerujte, i ovo što ljudi izdvajaju, građani i institucije Republike Srpske, moraju shvatiti jednu stvar, da to što oni daju 3, 4 ili 5 KM za Fond solidarnosti, samim tim spasavaju nečije dijete iz Republike Srpske", kazao je otac djeteta koje se liječi u inostranstvu Vladimir Veselinović.

"Znam osjećaj svakog roditelja kada se bilo šta loše kaže za Fond jer znam koliko je nama značajan. Ja više nemam brigu šta ću ako se opet nešto loše desi", kazala je majka djeteta koje se liječi u inostranstvu Mirela Bokan.

Ne postoji teža situacija za roditelja nego kad moli za pomoć za svoje bolesno dijete, a Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu je tu brigu svakom roditelju skinuo sa leđa. Važno je napomenuti da djeca koja su u procesu liječenja neće prekinuti liječenje dok ne završe sa terapijom, iako su navršila 18 godina.

