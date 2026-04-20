Dodik: Posjeta Gruška potvrda bliskih odnosa Srpske i Rusije

Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo sutra u Banjaluci i Republici Srpskoj ugostiti Aleksandra Gruška, zamjenika ministra spoljnih poslova Ruske Federacije, rekao je lider SNSD Milorad Dodik.
"Ova posjeta je još jedna potvrda bliskih i prijateljskih odnosa Republike Srpske i Rusije, zasnovanih na međusobnom razumijevanju, podršci i poštovanju, u okvirima našeg strateškog partnerstva", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Dodik ističe da Republika Srpska pruža punu i principijelnu podršku Ruskoj Federaciji u njenim nastojanjima da zaštiti svoj suverenitet i bezbjednost kroz specijalnu vojnu operaciju, kojoj, kako kaže, ponavljamo punu podršku.
"Republika Srpska nije dozvolila da BiH uvede sankcije Rusiji i odoljela je svim pritiscima. Republika Srpska je time pokazala da vodi dosljednu politiku neutralnosti i slobodnog odlučivanja", piše Dodik.
Dodik navodi da je s druge strane, Rusija kroz vrijeme bila jedan od ključnih garanata Dejtonskog sporazuma i dosljedan branilac njegovih odredaba na međunarodnoj sceni.
"Rusko odlučno NE pokušajima da se ponište srpski interesi i stigmatizuje srpski narod predstavlja trajnu obavezu da čuvamo i unapređujemo naše odnose, onako kako smo ih naslijedili od predaka i kako smo dužni da ih predamo potomcima", kaže Dodik.
"Naši odnosi nisu samo politički - oni su zasnovani na povjerenju, principima i razumijevanju koji obavezuju da ih dalje jačamo. U vremenu velikih globalnih izazova, ovakvi odnosi imaju dodatnu težinu i značaj", rekao je Dodik.
