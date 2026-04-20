Logo
Large banner

Stevandić: Vrednovati rad vozača u zdravstvenim ustanovama

Autor:

ATV
20.04.2026 13:20

Komentari:

3
Ненад Стевандић састао се данас са представницима возача хитне медицинске помоћи
Foto: Srna

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je danas u Banjaluci da je neophodno pronaći rješenje koje neće remetiti važeće zakonske procedure, ali će omogućiti adekvatno prepoznavanje i vrednovanje rada vozača u službama hitne medicinske pomoći i u bolnicama u Srpskoj.

Stevandić je naglasio da je ključni problem u tome što se vozači, iako obavljaju izuzetno odgovorne zadatke i učestvuju u hitnim intervencijama, ne tretiraju u skladu sa stvarnim značajem njihovog rada, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

On će Vladi i Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite uputiti zahtjev da putem definisanja posebno otežanih uslova rada budu adekvatno regulisana statusna i finansijska pitanja vozača.

Vozači su ukazali na komleksnost i odgovornost poslova koje obavljaju, navodeći da učestvuju u spasavanju života i da su neizostavan dio zdravstvenog sistema, iako se formalno vode kao nemedicinsko osoblje.

Oni su podsjetili da ih je više od 80 bilo zaraženo virusom korona, da su prošli obuke i posjeduju sertifikate za pružanje pomoći u nesrećama i vanrednim situacijama, te da rade u režimu pripravnosti, noćnih i drugih dežurstava, uz odgovornost za ekipe i pacijente koje prevoze u zemlji i inostranstvu, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (3)
Large banner

  • Najnovije

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner