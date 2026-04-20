Ruska NTV: Srbi najviše stradali tokom Drugog svjetskog rata

Ruska NTV objavila je prilog o Danu sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, koji je juče obilježen u Donjoj Gradini, navodeći da su Srbi najviše stradali tokom Drugog svjetskog rata od hrvatskih ustaša i da su sada primorani da dokažu očigledno, da su njihovi preci bili žrtve.

Istaknuto je da su Srbi primorani da dokazuju da je sistem koncentracionih logora Jasenovac bio "fabrika smrti" ništa manje od Aušvica, kao i da u susjednoj Hrvatskoj više vole da se toga ne sjećaju.

Ovom prilikom je ukazano da su Srbi tokom Drugog svjetskog rata, kao i sovjetski narod, bili na pravoj strani istorije, a prilog je objavljen pod naslovom Srbi su ogorčeni zbog ćutanja Evrope o istini o žrtvama koncentracionog logora Jasenovac.

Ali sada, kako je navedeno, u realnostima moderne Evrope, ono što je bilo ispravno poslije 1945. godine više ne d‌jeluje tako nepromjenjivo.

Ukazano je i da je posljednjih svjedoka, d‌jece koncentracionog logora Jasenovac, sve manje sa svakom godinom koja prolazi.

Prikazano je prisjećanje bivših logoraša Milutina Vukmirovića i Rade Radivojca, uz arhivske snimke

Dok su Nijemci spaljivali ljude u pećima u Dahauu ili Majdaneku, hrvatske ustaše su ubijale Srbe, Jevreje i Rome u Jasenovcu tako što su ih klali posebnim noževima, štedeći municiju.

Do aprila 1945. godine, kada je logor oslobođen, ostalo je u životu samo 167 ljudi, a 700.000 je sahranjeno u džinovskim grobnicama raspoređenim na 116 hektara.

Prikazan je i dio govora lidera SNSD-a Milorada Dodika, ili kako ga nazivaju lidera Srba u BiH, u kojem je zahvalio ambasadorima Rusije, Sjedinjenih Država i Izraela na izraženoj solidarnosti sa Srbima, ali i da je postavio pitanje zašto na Dan žalosti nije bilo ambasadora EU, prenosi Srna

"Zašto niste ovde? Sramota vas! 500.000 Srba je ovd‌je mučeno, 700.000 ljudi je ubijeno. Da li vam je teško da polažete vijence? Ili vam je lakše da ovo gledate na televiziji? Nećemo zaboraviti. I neću oprostiti. I svako ko mi miriše na ustašu moj je krvni i životni neprijatelj", rekao je Dodik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neki misle da ćutanje može sakriti istinu, ali da se svi koji su proživjeli tu tragediju sada moraju boriti za istinu.

"Moramo da izgradimo sopstveni memorijalni kompleks jer nam Hrvati zabranjuju da posjećujemo njihov deo Jasenovca. To je samo po sebi sramota", rekao je Vučić