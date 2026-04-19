Kaplun: Počastvovan sam što sam predstavljao SAD na komemoraciji žrtvama Jasenovca

Autor:

ATV
19.04.2026 21:01

Foto: ATV

Specijalni izaslanik za nadzor i borbu protiv antisemitizma u američkom Stejt departmentu Jehuda Kaplun rekao je da je počastvovan što je danas predstavljao SAD na komemoraciji žrtvama koncentracionog logora Jasenovac, ističući da se mora učiti iz prošlosti.

"Zajedno moramo učiti iz prošlosti kako bismo zaštitili žive. Nikada ne zaboraviti ove zločine znači edukovati svijet, živjeti sa čašću i poštovati našu zajedničku čovječnost", napisao je Kaplun na "Iksu".

Nakon što je prisustvovao obilježavanju Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH, Kaplun je pozdravio "savezničke snage koje su pobijedile osovinu zla".

U Spomen-području Donja Gradina kod Kozarske Dubice danas je u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu - Donjoj Gradini u NDH.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine i 81 godinu od proboja logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac zajednički obilježavaju vlade Republike Srpske i Srbije.

