MUP Srpske o komemorativnom skupu u Donjoj Gradini: Prisustvovalo oko 14.000 ljudi

ATV

ATV
19.04.2026 17:21

МУП Српске о комеморативном скупу у Доњој Градини: Присуствовало око 14.000 људи
Komemorativni skup u Spomen području Donja Gradina povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH (1941-1945) kojem je prisustvovalo oko 14.000 građana iz svih krajeva regiona, protekao je mirno i dostojanstveno, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zahvaljuje svim građanima na dostojanstvenom ponašanju, kao i svim nadležnim službama na uspješnoj saradnji i profesionalnom angažovanju.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeli su planske i koordinisane mjere i radnje s ciljem obezbjeđenja skupa, kao i bezbjednog odvijanja saobraćaja na svim putnim pravcima koji vode ka mjestu održavanja komemoracije. Zahvaljujući adekvatnoj organizaciji i angažovanju pripadnika policije, saobraćaj se odvijao nesmetano, bez većih zastoja", saopšteno je iz MUP-a.

