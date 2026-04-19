MUP Srpske o komemorativnom skupu u Donjoj Gradini: Prisustvovalo oko 14.000 ljudi

Foto: ATV

Komemorativni skup u Spomen području Donja Gradina povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH (1941-1945) kojem je prisustvovalo oko 14.000 građana iz svih krajeva regiona, protekao je mirno i dostojanstveno, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zahvaljuje svim građanima na dostojanstvenom ponašanju, kao i svim nadležnim službama na uspješnoj saradnji i profesionalnom angažovanju. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeli su planske i koordinisane mjere i radnje s ciljem obezbjeđenja skupa, kao i bezbjednog odvijanja saobraćaja na svim putnim pravcima koji vode ka mjestu održavanja komemoracije. Zahvaljujući adekvatnoj organizaciji i angažovanju pripadnika policije, saobraćaj se odvijao nesmetano, bez većih zastoja", saopšteno je iz MUP-a.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.