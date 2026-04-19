Otrov za pacove pronađen u hrani za bebe!

Policija u Austriji saopštila je da je otrov za pacove pronađen u teglicama hrane za bebe kompanije Hip (HiPP) nakon povlačenja proizvoda iz više od 1.000 supermarketa "Špar" zbog zabrinutosti za bezbjednost.

Policija u Burgenlandu navela je u saopštenju da je uzorak iz jedne od teglica hrane za bebe "Šargarepa i krompir" od 190 grama, koje je prijavio kupac, bio pozitivan na otrov za pacove.

Iz kompanije Hip navode da se ne može isključiti da je opasna supstanca unesena u proizvod i da je možda neko neovlašćeno promijenio sadržaj njihovih teglica hrane.

"Konzumiranje sadržaja tegli moglo bi biti opasno po život", saopštio je Hip.

Policija je saopštila da su teglice imale naljepnicu sa crvenim krugom na dnu i poklopac koji je već bio otvoren ili oštećen, nedostajao mu je zaštitni pečat, a teglice su imale i neobičan miris.

Početni laboratorijski testovi na sličnim teglama koje je policija zaplijenila u Češkoj i Slovačkoj pokazali su prisustvo toksične supstance. U saopštenju nisu navedeni dodatni detalji.

Policija je takođe saopštila da su vlasti u Austriji upozorene na rizik nakon istrage u Njemačkoj.

Neimenovani portparol kompanije "Špar" saopštio je da povlačenje proizvoda bila mjera predostrožnosti i da je to uticalo na 1.500 prodavnica u Austriji, bez uticaja na prodajna mjesta na drugim lokacijama.

"Špar" i Hip su savjetovali kupcima da ne konzumiraju sadržaj tegli kupljenih u Austriji.

Oni su rekli da će kupci dobiti potpuni povraćaj novca za vraćene proizvode.

Policija je savjetovala kupcima da temeljno operu ruke ako dođu u kontakt sa teglom, prenosi Srna