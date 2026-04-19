Građani u velikom broju pristižu u Donju Gradinu

Brojni građani već su stigli u Donju Gradinu gdje se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Građani i dalje pristižu u velikom broju.

Podsjećamo, autobusima koji danas prevoze putnika do Spomen-područja Donja Gradina ne naplaćuje se putarina na dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj.

Centralni dio obilježavanja Dana sjećanja počeo je Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, koju je služio episkop marčanski Sava.

U okviru obilježavanja Dana sjećanja biće položeni vijenci i cvijeće na grobno polje Topole, a parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi.