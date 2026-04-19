Građani u velikom broju pristižu u Donju Gradinu

19.04.2026 10:38

Грађани у великом броју пристижу у Доњу Градину
Foto: ATV

Brojni građani već su stigli u Donju Gradinu gdje se danas obilježava Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

Građani i dalje pristižu u velikom broju.

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH

Podsjećamo, autobusima koji danas prevoze putnika do Spomen-područja Donja Gradina ne naplaćuje se putarina na dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj.

Centralni dio obilježavanja Dana sjećanja počeo je Svetom liturgijom u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, koju je služio episkop marčanski Sava.

U okviru obilježavanja Dana sjećanja biće položeni vijenci i cvijeće na grobno polje Topole, a parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi.

Donja Gradina

Dan sjećanja

genocid u NDH

obilježavanje

građani

Više iz rubrike

Дневни хороскоп: Овнове очекује финансијски добитак, док вагама није повољан дан

Društvo

Dnevni horoskop: Ovnove očekuje finansijski dobitak, dok vagama nije povoljan dan

4 h

0
У првом дјиелу дана сунчано и топло, с вечери повремена киша

Društvo

U prvom djielu dana sunčano i toplo, s večeri povremena kiša

5 h

0
У Српској рођено 18 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 18 beba

5 h

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Društvo

Pravoslavni vjernici obilježavaju Tominu nedjelju - Mali Vaskrs

5 h

0

Hercog: Donja Gradina podsjetnik na zlo i simbol borbe protiv bezrazložne mržnje

13

43

Karan: Donja Gradina i Jasenovac vječna opomena čovječanstvu

13

40

Izaslanik Donalda Trampa u Donjoj Gradini: Ko je Jehuda Kaplun?

13

24

Nijemci više ne traže stanove? Sve zbog straha od viših kamata

13

13

Crvena zvezda zabranila dolazak Bake Praseta

