Pravoslavni vjernici obilježavaju Tominu nedjelju - Mali Vaskrs

Pravoslavna crkva danas obilježava Tominu nedjelju - prvu nedjelju poslije Vaskrsa. Posvećena je Svetom apostolu Tomi i njegovom nevjerju koje je zamijenio vjerom, nakon što je dotakao vaskrslog Hrista.

Sveti Toma rođen je u Galileji, jedan je od dvanestorice apostola i jedini je među njima koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo. Kroz tu njegovu nevjericu, zbog koje je i nazvan Nevjerni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. Naime, apostol Toma nije povjerovao ostalim apostolima, koji su rekli da su vidjeli Vaskrslog Hrista, pa je oganj njegove sumnje postao oganj njegove kasnije vjere.

Nakon čudesnog događaja Sveti apostol Toma postao je jedan od najrevnosnijih apostola, koji je svojim životom posvjedočio vjeru u Njegovo Vaskrsenje. Propovijedao je hrišćanstvo u Persiji i u Indiji. Mučeničkom smrću potvrdio je svoju neupitnu vjeru u Hrista Gospoda.

Na današnji dan završava se takozvana Svijetla nedjelja, odnosno prvih sedam dana po Vaskrsu. Ovi dani imaju posebno mjesto u srpskom narodnom vjerovanju i za njih se vezuje mnoštvo običaja. Današnji dan poznat je i kao Mali Vaskrs, prenosi RTRS