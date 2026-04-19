Pravoslavni vjernici obilježavaju Tominu nedjelju - Mali Vaskrs

ATV
19.04.2026 08:24

Васкршња јаја офарбана у црвену боју
Foto: Mugurel Moscaliuc/Pexels

Pravoslavna crkva danas obilježava Tominu nedjelju - prvu nedjelju poslije Vaskrsa. Posvećena je Svetom apostolu Tomi i njegovom nevjerju koje je zamijenio vjerom, nakon što je dotakao vaskrslog Hrista.

Sveti Toma rođen je u Galileji, jedan je od dvanestorice apostola i jedini je među njima koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo. Kroz tu njegovu nevjericu, zbog koje je i nazvan Nevjerni Toma, hrišćanstvo je dobilo potvrdu tog čudesnog događaja. Naime, apostol Toma nije povjerovao ostalim apostolima, koji su rekli da su vidjeli Vaskrslog Hrista, pa je oganj njegove sumnje postao oganj njegove kasnije vjere.

Nakon čudesnog događaja Sveti apostol Toma postao je jedan od najrevnosnijih apostola, koji je svojim životom posvjedočio vjeru u Njegovo Vaskrsenje. Propovijedao je hrišćanstvo u Persiji i u Indiji. Mučeničkom smrću potvrdio je svoju neupitnu vjeru u Hrista Gospoda.

Na današnji dan završava se takozvana Svijetla nedjelja, odnosno prvih sedam dana po Vaskrsu. Ovi dani imaju posebno mjesto u srpskom narodnom vjerovanju i za njih se vezuje mnoštvo običaja. Današnji dan poznat je i kao Mali Vaskrs, prenosi RTRS

Više iz rubrike

Забрана саобраћаја за моторна возила на дионици Драксенић-Гранични прелаз Градина

Društvo

Zabrana saobraćaja za motorna vozila na dionici Draksenić-Granični prelaz Gradina

1 h

0
Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Društvo

Dan sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH

1 h

0
Полиција Републике Српске

Društvo

Normalizovan saobraćaj na auto-putu kod Doboja

13 h

0
Вријеме

Društvo

Pozdravite se sa lijepim vremenom, stiže drastična promjena

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

27

Kukavički gurnuo Jokića s leđa: Srbin "odletio" u publiku poslije prljavog poteza

09

22

Jedete u pogrešno vrijeme? Ovo može biti razlog zašto ne mršavite

09

21

Drama u kladionici: Ranio mladića jer mu nije dao da uplati tiket

09

18

Vipotnik: Donja Gradina - opomena koja nas obavezuje i zavjet da nikada ne zaboravimo

09

15

Episkop Sava povodom Dana sjećanja služi liturgiju u Kozarskoj Dubici

