Uhapšen trovač sa Svrljiških planina: Zbog otrova za zvijeri uginuo rijetki crni sup

10.05.2026 11:13

Crni sup
Policija je uhapsila jednu osobu iz okoline Svrljiga zbog sumnje da je početkom maja, na imanju za uzgoj stoke na Svrljiškim planinama, postavila otrov na lešu teleta namijenjen divljim zvijerima i time dovela životinje u opasnost.

Sumnja se da je zbog postavljenog otrova uginuo crni sup, zaštićena vrsta ptice u vlasništvu Republike Bugarske.

Pripadnici MUP-a u Nišu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i Odjeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala, intenzivnim operativnim radom identifikovali su i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili B. R. (1968) iz okoline Svrljiga. On se tereti za krivična djela uništenje i oštećenje zaštićenog prirodnog dobra, zagađivanje hrane i vode za životinje, te sprečavanje i ometanje dokazivanja.

Kako se navodi, on se sumnjiči da je početkom maja na Svrljiškim planinama postavio otrov na leš teleta kako bi usmrtio divlje zvijeri, što je dovelo do uginuća jednog crnog supa. Takođe, sumnja se da je B. R. potom, u namjeri da spriječi dokazivanje, leš teleta i uginule ptice uklonio i bacio na nepristupačno mjesto u šumi. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.

Crni sup, najveća ptica Balkana

Na području Stare planine prije nepune tri godine primijećen je crni lešinar, nekada najveća ptica Balkana, za koju se šest decenija smatralo da je iščezla iz Srbije.

Stručnjaci su tada tvrdili da se na Staroj planini uvećao broj bjeloglavih supova, koji su se do tada gnijezdili isključivo na jugozapadu zemlje. Ornitolozi su tada prvi put nakon šest decenija primijetili crnog lešinara, ili crnog supa, nekada najveću pticu na nebu Srbije.

„Utisak je nevjerovatan. Ptica sa rasponom krila od skoro tri metra. Stvarno je nevjerovatan osjećaj kada vidite da krstari nebom jedan takav div“, izjavio je tada biolog Danilo Penić. Crni lešinar je bio u društvu velikog broja bjeloglavih supova, koji su se do tada gnijezdili isključivo u jugozapadnoj Srbiji, prenosi Kurir.

