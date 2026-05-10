Detalji pucnjave u Hrvatskoj: Ubijen načelnik kriminalističke policije

Autor:ATV
Komentari:0
U jednom kafiću u Krapini jutros je došlo do pucnjave sa tragičnim posljedicama.
Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrđeno je da je 52-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio policijskog službenika (52), koji u trenutku napada nije bio na dužnosti.
Auto-moto
Nova pravila za vozačke dozvole u EU: Stižu velike promjene
Nakon zločina, napadač je pucao u sebe, nakon čega je helikopterom hitno prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava.
Prema saznanjima Indeksa.hr, ubijen je Robert Grilec, načelnik Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj. Stanje počinioca za sada nije poznato. U toku su uviđaj i kriminalistička istraga kojima će biti utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 h0
Region
15 h0
Region
22 h0
Region
22 h0
Najnovije
11
53
11
39
11
25
11
20
11
13
Trenutno na programu