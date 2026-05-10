Detalji pucnjave u Hrvatskoj: Ubijen načelnik kriminalističke policije

ATV
10.05.2026 10:44

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

U jednom kafiću u Krapini jutros je došlo do pucnjave sa tragičnim posljedicama.

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrđeno je da je 52-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio policijskog službenika (52), koji u trenutku napada nije bio na dužnosti.

Nakon zločina, napadač je pucao u sebe, nakon čega je helikopterom hitno prebačen u Kliničku bolnicu Dubrava.

Prema saznanjima Indeksa.hr, ubijen je Robert Grilec, načelnik Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj. Stanje počinioca za sada nije poznato. U toku su uviđaj i kriminalistička istraga kojima će biti utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

