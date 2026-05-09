Nagla promjena na pomolu, meteorolog otkrio kada stiže

09.05.2026 13:22

Foto: Tanjug/AP

Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo najavio je da nas nakon kratkotrajnog osvježenja očekuje novi talas toplijeg vremena, ali i nagla promjena početkom sedmice uz pljuskove, jak vjetar i osjetno zahlađenje.

Nakon kratkotrajnog osvježenja danas, narednih dana region očekuje ponovni porast temperatura, ali već početkom sedmice očekuje se nova promjena vremena i osjetnije zahlađenje.

Danas će preovladavati promjenjivo oblačno i nešto svježije vrijeme, uz mogućnost kratkotrajne kiše i pljuskova, uglavnom u centralnim i istočnim krajevima regiona. Dnevne temperature kretaće se između 18 i 24 stepena.

Od nedjelje do utorka ponovo stiže topliji vazduh sa Mediterana, pa će temperature rasti i do 28 stepeni. Nedjelja bi trebala biti uglavnom suva, dok se u ponedjeljak očekuje nestabilno vrijeme uz grmljavinske pljuskove i mogućnost lokalnih nepogoda.

Već u utorak meteorolozi najavljuju prodor hladnog fronta koji će donijeti kišu, pljuskove, jak sjeverozapadni vjetar i nagli pad temperature. Nakon prolaska fronta temperature bi u pojedinim dijelovima mogle pasti i na svega osam do 12 stepeni.

Sredina sedmice donosi kratkotrajnu stabilizaciju vremena, ali se od četvrtka očekuje uticaj takozvanog Đenevskog ciklona, koji bi regionu mogao donijeti oblačno, svježe i vrlo nestabilno vrijeme uz česte padavine.

Meteorolozi navode da se još prati razvoj ciklona i njegova tačna putanja, ali da bi kraj sedmice mogao obilježiti osjetno nestabilnije vrijeme širom regiona.

