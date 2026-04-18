Pozdravite se sa lijepim vremenom, stiže drastična promjena

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 20. aprila, biće svježije i oblačno uz kišu koja će biti jača u prvom dijelu dana. Na jugu više suvog vremena uz povremene pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Poslije podne i uveče padavine slabe i prestaju, a u noći ka utorku nove jače padavine zahvataju zapadne predjele.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

U utorak oblačno i još hladnije sa kišom. Jače padavine očekuju se od jugozapada ka istoku, a na krajnjem sjeveru padavine će biti slabe i povremene. Na jugu pljuskovi sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od devet na istoku do 17 stepeni na jugu i krajnjem sjeveru, u višim predjelima od četiri stepena.

U Srpskoj će u srijedu, 22. aprila, biti uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje i sunčane periode. Na istoku oblačno i hladno uz slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18, u višim predjelima od četiri stepena celzijusova, prenosi Srna.