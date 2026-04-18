Pozdravite se sa lijepim vremenom, stiže drastična promjena

18.04.2026 17:11

U Republici Srpskoj u ponedjeljak, 20. aprila, biće svježije i oblačno uz kišu koja će biti jača u prvom dijelu dana. Na jugu više suvog vremena uz povremene pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Poslije podne i uveče padavine slabe i prestaju, a u noći ka utorku nove jače padavine zahvataju zapadne predjele.

Minimalna temperatura vazduha od sedam do 13, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova. Maksimalna temperatura vazduha od 12 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima od sedam stepeni Celzijusovih.

U utorak oblačno i još hladnije sa kišom. Jače padavine očekuju se od jugozapada ka istoku, a na krajnjem sjeveru padavine će biti slabe i povremene. Na jugu pljuskovi sa grmljavinom.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do devet, na jugu do 12, u višim predjelima od dva stepena. Maksimalna temperatura vazduha od devet na istoku do 17 stepeni na jugu i krajnjem sjeveru, u višim predjelima od četiri stepena.

U Srpskoj će u srijedu, 22. aprila, biti uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje i sunčane periode. Na istoku oblačno i hladno uz slabu kišu.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 10, u višim predjelima od nula stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18, u višim predjelima od četiri stepena celzijusova, prenosi Srna.

nevrijeme

Vrijeme

Kiša

Sunce

vrijeme sutra

Pročitajte više

Данас сунчано и топло

Društvo

Danas sunčano i toplo

10 h

0
Сутра претежно сунчано и топло уз малу облачност

Društvo

Sutra pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost

1 d

0
Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије

Društvo

Stiže razvedravanje, pogledajte gdje će biti najtoplije

1 d

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Društvo

Oblaci se ne povlače: Danas hladno sa padavinama

2 d

0

Više iz rubrike

Плес поскока

Društvo

Nevjerovatan prizor: Snimljen "ples" poskoka

2 h

0
"Данас сам видио четири поскока" Повећан број змија у овом дијелу БиХ

Društvo

"Danas sam vidio četiri poskoka" Povećan broj zmija u ovom dijelu BiH

3 h

0
Statua

Društvo

U Gradišci otkrivena statua Nikoli Tesli

4 h

0
Granični prelaz Gradiška

Društvo

Granični prelaz Gradiška i Donja Gradina pojačana frekvencija vozila u oba smjera

5 h

0

