"Danas sam vidio četiri poskoka" Povećan broj zmija u ovom dijelu BiH

18.04.2026 14:43

"Данас сам видио четири поскока" Повећан број змија у овом дијелу БиХ
Foto: Pixabay

Povećan broj zmija zabilježen na širem području grada Livna, naročito poskoka.

Građani su samoinicijativno krenuli da upozoravaju sve ljude koji borave u prirodi.

Takođe na društvenim mrežama objavljen je snimak poskoka uz opis da je kreator tog videa u kratkom vremenu vidio čak četiri poskoka uz napomenu da to nije bio slučaj prethodnih godina.

"Danas sam vidio četiri poskoka. Više nego u posljednje tri godine. Pod‌jednako vrijeme provodim u prirodi kao i prije. Zadnjih godina smo imali veliki broj miševa i možda je to razlog da je sada i zmija više. Budite ekstra oprezni u prirodi, zmija ima stvarno na svakom koraku", stoji u objavi na Fejsbuk stranici Relax Livno.

Snimak je nastao na području Kruzi što je izazvalo veliku zabrinutost među građanima.

Stručnjaci su ranije upozoravali da povećan broj glodavaca može uticati na populaciju zmija budući da su im oni glavni izvori hrane, prenosi Radio Sarajevo.

Građane upozoravaju na oprez kada borave u prirodi naročito u travnatim i kamenitim područjima.

