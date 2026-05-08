Stigli izvještaji vještaka o zdravstvenom stanju generala Mladića

08.05.2026 21:08

Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je večeras Srni generalov sin Darko Mladić.

"Jedan izvještaj o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića stigao je ranije danas, a drugi u popodnevnim časovima, ali ne možemo ništa da otkrivamo dok ne dobijemo odobrenje", rekao je Darko Mladić.

On je istakao da je time ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju.

Naglasio je da su sada na potezu pritvorski ljekari, koji imaju rok do ponedjeljka, 10. maja, da daju svoj opis i dopune na izvještaj vještaka, ako ih imaju.

"Potom u utorak, 11. maja, mi treba da odgovorimo na to, a nakon toga bi Mehanizam trebalo da donese odluku o našem zahtjevu za puštanje generala na liječenje“, rekao je Darko Mladić.

Govoreći o odluci predsjednika Mehanizma Gracijele Gati Santana da ne primi delegaciju Ministarstva pravde Republike Srpske na sastanak na kojem bi se razgovaralo o zdravstvenom stanju generala Mladića, njegovoj zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi u Hagu, Darko Mladić je rekao da mu ta odluka nije jasna i da ne vidi razlog za nju.

Kako kaže, ako je tačno preveden, nije mu jasan ni odgovor Mehanizma Ministarstvu pravde Srpske da "radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtjevom gospodina Mladića predsjednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju".

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

