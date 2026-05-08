Stigli izvještaji vještaka o zdravstvenom stanju generala Mladića

Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je večeras Srni generalov sin Darko Mladić.

"Jedan izvještaj o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića stigao je ranije danas, a drugi u popodnevnim časovima, ali ne možemo ništa da otkrivamo dok ne dobijemo odobrenje", rekao je Darko Mladić.

Tenis Hrvat Dino Prižmić izbacio Đokovića pa porukom oduševio Srbe

On je istakao da je time ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu za puštanje generala Mladića na liječenje u Srbiju.

Naglasio je da su sada na potezu pritvorski ljekari, koji imaju rok do ponedjeljka, 10. maja, da daju svoj opis i dopune na izvještaj vještaka, ako ih imaju.

"Potom u utorak, 11. maja, mi treba da odgovorimo na to, a nakon toga bi Mehanizam trebalo da donese odluku o našem zahtjevu za puštanje generala na liječenje“, rekao je Darko Mladić.

Govoreći o odluci predsjednika Mehanizma Gracijele Gati Santana da ne primi delegaciju Ministarstva pravde Republike Srpske na sastanak na kojem bi se razgovaralo o zdravstvenom stanju generala Mladića, njegovoj zdravstvenoj zaštiti i uslovima u kojima boravi u Hagu, Darko Mladić je rekao da mu ta odluka nije jasna i da ne vidi razlog za nju.

Kako kaže, ako je tačno preveden, nije mu jasan ni odgovor Mehanizma Ministarstvu pravde Srpske da "radi očuvanja i privida i stvarne sudske nezavisnosti u vezi sa zahtjevom gospodina Mladića predsjednica u ovom trenutku nije u mogućnosti da primi delegaciju".

Svijet ATV u Moskvi: Kako izgledaju ulice uoči Dana pobjede i koje su poruke

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

On je 2. maja bio prebačen iz pritvorske u civilnu bolnicu u Hagu zbog sumnje na moždani udar. Budući da ljekari nisu potvrdili da je general pretrpio moždani udar, on je vraćen u pritvorsku bolnucu.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je pod palijativnom njegom.

Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.