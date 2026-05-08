Karan: Naša obaveza prema žrtvama je da eliminišemo reviziju istorije

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je danas u Moskvi da srpski i ruski narod, možda više od svega, povezuju istorijske komponente antifašističke i slobodarske borbe, zbog čega je čuvanje istorijskog pamćenja zajednička obaveza.

Karan je, za medije iz Republike Srpske među kojima je i ATV, uoči obilježavanja Dana pobjede u Moskvi, rekao da je posebno važno istaći koliku su žrtvu i jedan i drugi narod podnijeli za slobodu cijele Evrope.

Republika Srpska Dodik: Sutra nekoliko sastanaka s Putinom, Srpska se uvažava

"Danas kada imamo procese negacije, pa čak i promovisanje ideologija protiv kojih smo se borili, ideologija nacizma, fašizma i ustaštva, kada je na sceni zamjena agresora i žrtve, naša je državna, patriotska, građanska i lična obaveza da na ovaj način zabranimo i eliminišemo bilo kakvu reviziju istorije", poručio je Karan.

Prema njegovim riječima, dužni smo to prije svega prema svim žrtvama koje su dale život za slobodu koju danas imamo.

"Sa tog globalističkog aspekta, u multipolarnom svijetu promjena jedna od tema je upravo pokušaj revizije istorije. Ona se dešava na svakom polju, povezala se s svim procesima i smatram da naša podrška i naš boravak ovdje upravo šalju snažnu poruku otpora takvoj reviziji", rekao je Karan za medije iz Republike Srpske.

Republika Srpska Stevandić za ATV iz Moskve: S Rusijom nas veže pobjeda nad zlom

Karan je naglasio da je to, s jedne strane, obaveza prema svim onim žrtvama, zahvaljujući kojima imamo slobodu, a s druge strane prema svim budućim generacijama, koje ne smiju dozvoliti da se ovako nešto ikad ponovi.

Karan je naglasio da je to istorijsko pamćenje bilo podloga za stvaranje Republike Srpske.

"Republika Srpska je stvorena na istorijskom sjećanju i pamćenju genocida koji je izvršen nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. Republika Srpska je danas državotvorni okvir za srpski narod da se ne ponovi ono što su doživjeli prije više od 80 godina", poručio je Karan.

Zvaničnici Republike Srpske prisustvovaće sutra u Moskvi ceremoniji povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom.

Banja Luka Dodik odgovorio Savić-Banjac: Dajte lokacije, roditelje ne zanimaju saopštenja

U delegaciji Republike Srpske su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik i Putin stvorili uslove za saradnju dvije zemlje u svim oblastima

Karan je rekao da se snaga dobre saradnje Ruske Federacije i Republike Srpske, osim na istorijskim i kulturnim vezama dva pravoslavna naroda, bazira na izuzetnim partnerskim odnosima.

"Republika Srpska svih ovih godina, od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, traži sa svima partnerske i ravnopravne odnose, a ne odnose dominacije, sankcija, kažnjavanja", naglasio je Karan.

Prema njegovim riječima, politike u multipolarnom svijetu moraju biti politike ravnopravnosti i suvereniteta svih naroda i svih država.

"Ruši se svijet globalističkih snaga koje su nametnule svoje ideologije i svoje vrijednosti. Novi svijet, čije temelje udara Ruska Federacija, je svijet ravnopravnosti, tolerancije i uzajamne saradnje", rekao je Karan za medije iz Republike Srpske.

BiH ''Šmit će nestati iz BiH odlukom Savjeta bezbjednosti''

Karan je rekao da su prijateljski odnosi Rusije i Republike Srpske uslov za sve druge odnose, prije svega diplomatske i političke, ali i ekonomske.

"Prethodnih godina predsjednici Vladimir Putin i Milorad Dodik stvorili su osnove koji danas daju materijalizaciju tih odnosa u svim sferama života", istakao je Karan.

Vlada Republike Srpske, podsjetio je Karan, potpisala je sa institucijama Ruske Federacije desetine sporazuma, koji su u fazi realizacije u gotovo svakom sektoru.

"Kad govorimo o makroekonomiji, učešće ruskog kapitala je na trećem mjestu u Republici Srpskoj, sa uloženih više od 700 miliona KM", naglasio je Karan i dodao da ne postoji nijedna oblast u kojoj Rusija i Republika Srpska nemaju saradnju.

Ekonomija Još jedan Lidl stiže u BiH

On je dodao da je posebna saradnja u oblasti energetike, navodeći velike projekte u "Željeznicama Republike Srpske" koji se odnose na elektrifikaciju.

"Tu je oblast gasne infrastrukture gdje sigurno u budućnosti možemo mnogo toga uraditi. Posebni su pomaci u stvaranju i jačanju našeg identiteta, kao što je obrazovanje, jezik, kultura, zatim oblast nauke, tehnologije i inovacija", naveo je Karan.

Karan je istakao da je veliki spektar saradnje ostvaren u oblasti bezbjednosti i civilne zaštite.