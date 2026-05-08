Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je delegacija Srpske na obilježavanju Dana pobjede u Rusiji, jer nas s Rusijom veže pobjeda dobrog nad zlom.

Kako je naglasio, naša delegacija predstavlja narod koji je izvojevao pobjedu nad nacizmom, te poštuje žrtvu ruskog naroda u Drugom svjetskom ratu.

"Srpska ima usvojene strateške principe za spoljnu i unutrašnju politiku. Ne dolazimo mi zato što je neko platio nego zato što smo predstavnici naroda koji je izvojevao najveću pobjedu u čovječanstvu protiv najvećeg zla - fašizma i nacizma", rekao je Stevandić medijima iz Republike Srpske u Moskvi, među kojima je i ATV.

Dodao je da nas s Rusijom veže ideja pobjede mira, pobjede dobra nad zlim.

"Mi ne kalkulišemo sa istorijom, ne dozvoljavamo njenu reviziju i ne dozvoljavamo da nas ponovo ugroze oni koji su to željeli 1945. godine", rekao je Stevandić.

On je istakao da se suverenizam vratio u Evropu i da Srpska u tome nije usamljena.

"Briselska birkoratija ne pokazuje nikakav pragmatizam da se zaštiti mir u svijetu, kao što to radi Rusija. Oni žele da izvojuju pobjedu ponižavanjem onih koji su vojno jači. Ne mogu se podržavati `Azovski bataljoni`, to je anticivilizacijski proces", rekao je Stevandić.

On je naglasio da se Srpska nada miru i da će na njemu najviše profitirati.