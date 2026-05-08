Dodik: Sutra nekoliko sastanaka s Putinom, Srpska se uvažava

08.05.2026 15:46

Милорад Додик у Москви разговарао с новинарима из Републике Српске уочи прославе Дана побједе над фашизмом
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da se Republika Srpska u Rusiji uvažava, o čemu govori i najavljeni susret delegacije Srpske sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Sutra ćemo se nekoliko puta sastati sa Putinom, prije i poslije parade, nakon čega ćemo imati zajednički ručak, a potom i bilateralni sastanak. To govori koliko se Srpska uvažava", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske u Moskvi, među kojima je i ATV.

Dodik je ponovio da Srpska i Rusija imaju strateške odnose, a to znači da u svim oblastima razvijaju odlične odnose i da se međusobno podržavaju.

"Srpska je spriječila da se uvedu sankcije Rusiji. Sve laži političkog Sarajeva o Rusiju su pale u vodu. Naši odnosi su na strateškom nivou i mi to želimo da zadržimo", rekao je Dodik.

On je istakao da je to odgovor onima koji su govorili da se Srpska okreće od Rusije.

"Prije skidanja američkih sankcija, mi smo o tome razgovarali ovdje u Moskvi, kao i o tome da treba da se rehabilituju odnosi sa novom američkom administracijom", rekao je Dodik.

On je ukazao da predsjednici SAD Donald Tramp i Rusije Vladimir Putin često razgovaraju, dok je i delegacija ruske Dume bila u američkom Kongresu.

"Naši odnosi se ništa nisu promijenili. Mi jesmo mali teritorijalno i demografski, ali smo pokazali da imamo politički karakter koji je veći nego što ga imaju daleko veće države", istakao je Dodik.

Ukazao je da Rusija ima pravo da se brani.

"Rusija ratuje u Ukrajini sa Evropom i Zapadom", rekao je Dodik i dodao da se po Zapadu širi paranoja od Rusa.

