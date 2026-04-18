Saobraćajna nesreća u Banjaluci, intervenisalo devet vatrogasaca, izvlačili vozača

Jedna osoba je povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Banjaluci, saopštili su banjalučki vatrogasci koji su i izvršili intervenciju.

"U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć, u banjalučkoj Ulici 1300 kaplara jedno lice je povrijeđeno. Intervencija je prijavljena u 21.05 časova, a na teren je upućeno devet vatrogasaca sa dva vozila, koji su izvršili tehničku intervenciju nakon saobraćajne nezgode", saopšteno je iz Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka.

Povrijeđeno lice je zbrinuto, a više detalja o uzroku nesreće i stepenu povreda za sada nije poznato.