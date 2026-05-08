U noći između 8. i 9. maja 1945. godine njemačke nacističke snage potpisale su bezuslovnu kapitulaciju.

Prema istorijskim dokumentima, 16 minuta poslije ponoći po moskovskom vremenu Hitlerove trupe potpisale su kapitulaciju, čime je formalno završen Drugi svjetski rat u Evropi, ali su ostaci njemačkih divizija još nekoliko dana pružali otpor.

Zapadne zemlje ne poštuju dovoljno rezultate vojnog bratstva sa Sovjetskim Savezom tokom Velikog otadžbinskog rata, koji je postavio temelje za dugoročni miran razvoj čovječanstva, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Parada povodom Dana pobjede biće održana u subotu u Moskvi. Paradi će prisustvovati i delegacija Republike Srpske. Tamo je i ekipa ATV koja je zabilježila kako izgledaju ulice glavnog grada Rusije uoči obilježavanja.

U Moskvi su i zvaničnici Republike Srpske.

