Tramp objavio: Rusija i Ukrajina se dogovorile

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Trut objavio šta se sve podrazumijeva pod ovom obustavom vatre.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da će uslijediti TRODNEVNO PRIMIRJE (9, 10. i 11. maj) u ratu između Rusije i Ukrajine. Proslava u Rusiji je povodom Dana pobjede, ali takođe i u Ukrajini, jer su oni bili veliki dio i faktor u Drugom svjetskom ratu. Ovo primirje će uključivati obustavu svih kinetičkih aktivnosti, kao i razmjenu 1.000 zatvorenika iz obje zemlje", napisao je Tramp i dodao:

"Ovaj zahtjev sam lično uputio i veoma cijenim pristanak predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Volodimira Zelenskog. Nadajmo se da je ovo početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata. Razgovori o okončanju ovog velikog sukoba, najvećeg od Drugog svjetskog rata, se nastavljaju i svakim danom smo sve bliže i bliže. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju".