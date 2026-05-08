Galerija - Američko ministarstvo objavilo do sada tajne fotografije NLO

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Tramp poručio je Amerikancima da pregledaju nedavno objavljen prvi paket dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) i neidentifikovanim nebeskim pojavama.

"Što se tiče mog obećanja vama, Ministarstvo rata objavilo je prvi paket dosijea o NLO i nebeskim pojavama za javni uvid i proučavanje. Sa ovim novim dokumentima i snimcima, narod može sam da odluči šta se događa. Zabavite se i uživajte", naveo je Tramp na društvenoj mreži "Trut soušl".

Dokumenti će biti dostupni na zvaničnom sajtu Ministarstva rata, koje će nastaviti da objavljuje dokumente i fotografije.

Američko Ministarstvo rata najavilo je ranije prvo objavljivanje do sada neviđenih dokumenata o mogućem vanzemaljskom životu, NLO i neobjašnjivim pojavama na nebu.