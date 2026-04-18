U vozu pronađeno 20 tarantula u paketima

U vozu na jugu Njemačke pronađeno je 20 tarantula u pošiljci označenoj kao "pauci i škorpije", saopštila je policija.

Mašinovođa je tokom vožnje ka Tibingenu primjetio sumnjiv paket i obavijestio nadležne službe, prenio je portal "Nojesblad".

Paket je potom predat policiji na centralnoj stanici u Tibingenu.

Unutar kutije nalazilo se 20 brazilskih tarantula vrste "Avicularia geroldi", koje su bile pojedinačno upakovane u male posude i, prema policiji, u dobrom stanju.

Na paketu je pronađena poruka sa kontakt podacima vlasnice i napomenom o poštovanju propisa o zaštiti vrsta.

Policija je kontaktirala vlasnicu, koja je istog dana došla po životinje.

Za sada nije poznato zašto su tarantule ostavljene u vozu.