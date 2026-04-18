Besplatan prevoz u Donju Gradinu: Grad Banjaluka obezbijedio četiri autobusa

ATV
18.04.2026 09:15

Бесплатан превоз у Доњу Градину: Град Бањалука обезбиједио четири аутобуса
Povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina, grad Banjaluka organizuje sutra besplatan prevoz građana u Donju Gradinu.

U Gradskoj upravi Srni je rečeno da će prevoz biti organizovan u 8.00 časova sa parkinga kod Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.

Obezbijeđena su četiri autobua, a povratak je po završetku komemorativnog skupa.

Sutra će biti obilježen Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina-genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.

Ovaj dan je Vlada Republike Srpske proglasila Danom žalosti.

U zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je stradalo i 20.000 d‌jece, prenosi Srna

