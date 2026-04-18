Ove lijekove ne biste trebali uzimati uz jutarnju kafu

Kafa je dio svakodnevne rutine mnogih ljudi. Daje im energetski posticaj potreban za početak dana, a ima i potencijalne zdravstvene prednosti.

Na šta posebno obratiti pažnju

Kofein pojačava nuspojave lijekova za prehladu

Jedan nedostatak jutarnje šoljice kafe je taj što se možda neće dobro slagati sa određenim lijekovima, posebno ako ih uzimate ranije tokom dana.

Postoji mnogo različitih načina na koje kafa može interagovati sa nekim lijekovima.

"Kafa može promijeniti način na koji se određeni lijekovi apsorbuju, metaboliziraju ili eliminišu iz tijela. Može ubrzati pražnjenje želuca, uzrokujući da se lijek kreće kroz vaš sistem prije nego što se u potpunosti apsorbuje", kaže farmaceutkinja Jennifer Bourgeois.

Ovo ne znači da se morate odreći kafe, ali možda ćete morati prilagoditi vrijeme uzimanja lijekova i ispijanja omiljenog napitka.

Antidepresivi

Ako vam je ljekar propisao antidepresiv trebali biste paziti da ne pijete kafu prebrzo nakon uzimanja jednog od ovih lijekova jer to može smanjiti njihovo d‌jelovanje.

Na primjer, kofein u kafi može formirati kompleks s antidepresivnim lijekom escitalopramom (Lexapro), što otežava apsorpciju lijeka u tijelu. Budući da se apsorbuje manje lijeka, on može biti manje učinkovit.

Drugi antidepresivi poput klomipramina i imipramina razgrađuju se istim enzimom (zvanim CYP1A2) kao i kofein.

Dakle, ako uzimate ove lijekove sa kafom, oni se možda neće metabolizirati tako brzo, što može dovesti do viših nivoa lijeka u krvi tokom dužeg perioda.

Osim toga, ova interakcija može povećati efekte kofeina, ostavljajući vas nervoznim i nemirnim.

Lijekovi za štitnu žlijezdu

Hipotireoza je stanje u kojem vaša štitnjača ne proizvodi dovoljno hormona štitne žlijezde.

Bez adekvatnih nivoa hormona, možete početi osjećati pretjerani umor, bolove u zglobovima i mišićima, depresiju ili debljanje.

Bourgeoisova objašnjava da kafa može značajno smanjiti apsorpciju levotiroksina, koji se koristi za liječenje hipotireoze.

U stvari, neke studije su otkrile da kafa smanjuje apsorpciju lijeka i do 50 odsto.

"Ovo može dovesti do nedosljednih nivoa štitne žlijezde i trajnih simptoma poput umora ili magle u mozgu. Zato se pacijentima savjetuje da sačekaju 30 do 60 minuta prije nego što popiju kafu nakon uzimanja lijekova za štitnu žlijezdu", dodaje ona.

Lijekovi za osteoporozu

Lijekovi koji se koriste za liječenje osteoporoze, poput risedronata i alendronata, ne smiju se uzimati sa kafom.

"Bilo da se radi o kofeiniziranoj, bezkofeinskoj ili čak samo mlijeku ili soku, svi oni mogu smanjiti apsorpciju zbog načina na koji se lijek veže i rastvara. Najsigurnija praksa je uvijek uzimati ovaj lijek samo s običnom vodom", kaže Bourgeoisova.

Lijekovi za prehladu i alergije

Pseudoefedrin je nazalni dekongestiv koji se može kupiti bez recepta i pomaže u liječenju začepljenog nosa uzrokovanog prehladom ili alergijama, prenosi RTCG.

Poput kofeina, pseudoefedrin je takođe stimulans. Stoga, kada se uzima zajedno sa kafom, može pojačati nuspojave, čineći vas nervoznijim i nemirnijim.

Osobe sa dijabetesom trebaju biti posebno oprezne kada konzumiraju kofein uz ovaj lijek - neke studije su otkrile da kombinacija ova dva lijeka može povisiti šećer u krvi i povećati tjelesnu temperaturu.