Pero prodao kuću u Njemačkoj, pa kupio pola rodnog sela u BiH

ATV
18.04.2026 10:49

Pero Jurčević
Foto: SrećkoStipović/YouTube/screenshot

U malenom selu Postinje kod Travnika, gd‌je su nekada d‌ječiji smijeh i zvukovi seoskog života bili svakodnevica, danas se ponovo budi nada. Za to je zaslužan Pero Jurčević, čovjek koji je život izgradio daleko od rodnog kraja, ali ga nikada nije zaboravio.

Prodao kuću u Njemačkoj i investirao u rodno selo

Kupio kuće, zemljište i imanja u Postinju kod Travnika

Planira razvoj seoskog turizma i povratak u BiH

Još kao d‌ječak otišao je u Njemačku, gd‌je su mu roditelji već radili. Tamo je odrastao, radio, stvarao i na kraju izgradio uspešan biznis.

U Augsburgu je imao veliku kuću, stabilan život i sigurnu budućnost. Ipak, nešto ga je stalno vuklo nazad — mirisi d‌jetinjstva, livade po kojima je trčao i uspomene na dane provedene s prijateljima, objavio je Srećko Stipović na svom Jutjub kanalu.

Nakon rata, Postinje je, poput mnogih sela u Bosni i Hercegovini, ostalo gotovo prazno. Njegove nekadašnje komšije raselile su se širom svijeta, a kuće i imanja počeli su da prodaju.

Životna odluka

Upravo tada Pero donosi životnu odluku. Prodaje svoju kuću u Njemačkoj i sav novac ulaže u rodni kraj.

"Kupio sam ono što je nekad bilo naše – kuće, livade, šume, njive. Gotovo pola sela danas je ponovo u jednim rukama, ali s ciljem da opet oživi", priča Pero dok pokazuje prostranstva na kojima je nekad čuvao krave.

Njegova vizija nije samo povratak, već i novi početak.

Planovi

Planira da razvije seoski turizam koji bi Postinje mogao pretvoriti u prepoznatljivu turističku destinaciju.

"Ljudi danas traže upravo ovo – tišinu, prirodu i iskrenu priču. A mi to imamo", kaže Pero.

Ako sve bude išlo po planu, i sam će se uskoro trajno vratiti u selo.

Podrška prijatelja

U njegovoj priči nije sam. Podršku mu pruža prijatelj i rođak Dragan Balta, koji još nekoliko godina radi u Švajcarskoj, ali već sada sanja povratak. Njegova ideja dodatno daje posebnu dimenziju cijelom projektu.

"Ja bih ovde pravio vrhunski pjenušavac koji bi nosio ime sela – Postinje", kaže Dragan, uvjeren da ovaj kraj ima potencijal za mnogo više od onoga što danas nudi.

I dok oni planiraju budućnost, njihova d‌jeca već sada rado dolaze u Postinje na odmor. Upravo u njima vide nastavak priče i nadu da će se i drugi, raseljeni širom svijeta, jednog dana vratiti, prenosi Telegraf.

