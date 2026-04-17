Stiže razvedravanje, pogledajte gdje će biti najtoplije

ATV
17.04.2026 07:30

Стиже разведравање, погледајте гдје ће бити најтоплије
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok se tokom dana očekuje razvedravanje i sunčani periodi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutro je promjenljivo, lokalno na sjeveru i u Krajini sa slabom kišom, dok je na jugu Hercegovine vedro. Tokom dana doći će do prestanka padavina uz sunčane intervale i slab do umjeren razvoj oblačnosti. U brdsko-planinskim predjelima postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, dok će u Hercegovini tokom jutra i večeri duvati pojačana bura.

Maksimalna dnevna temperatura vazduha iznosiće od sedamnaest do dvadeset četiri stepena Celzijusova, dok će u višim predjelima biti svježije sa temperaturom od trinaest stepeni Celzijusovih.

Prema podacima za sedam časova, najhladnije je na Han Pijesku i Čemernu gdje je izmjereno osam stepeni Celzijusovih. U Bileći i Sokocu izmjereno je deset stepeni, dok je u Mrkonjić Gradu i Ribniku temperatura iznosila jedanaest stepeni.

U Višegradu, Novom Gradu i Rudom izmjereno je dvanaest stepeni, dok je u Banjaluci, Bijeljini, Prijedoru i Foči živa u termometru dostigla trinaesti stepen. U Doboju je izmjereno četrnaest stepeni, a najtoplije jutro zabilježeno je u Trebinju sa šesnaest stepeni Celzijusovih.

Prognoza za Banjaluku

U najvećem gradu Srpske jutro je oblačnije uz moguću prolaznu slabu kišu. Tokom dana očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, dok će veče biti pretežno vedro. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha iznosiće oko dvadeset tri stepena Celzijusova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

