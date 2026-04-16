Poznat uzrok smrti TV voditeljke Alme Huskić

Autor:

ATV
16.04.2026 22:40

Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић
Foto: Facebook

Novinarka Alma Huskić (1978) preminula je prirodnom smrću, saznaje portal “Avaza”.

Kako je za Avaz potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, obdukcija je obavljena danas.

- Danas je završena obdukcija H.A., konstatovana je prirodna smrt - potvrdila je za “Avaz” Lejla Ekinović portparolka MUP-a ZDK.

Podsjećamo, tijelo TV voditeljke pronađeno je u njenom stanu u zeničkom naselju Blatuša.

Huskić je gotovo tri decenije bila radnica Radio-televizije Zenica.

