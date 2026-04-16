Poznat uzrok smrti TV voditeljke Alme Huskić

Autor:ATV
Komentari:0
Novinarka Alma Huskić (1978) preminula je prirodnom smrću, saznaje portal “Avaza”.
Kako je za Avaz potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, obdukcija je obavljena danas.
- Danas je završena obdukcija H.A., konstatovana je prirodna smrt - potvrdila je za “Avaz” Lejla Ekinović portparolka MUP-a ZDK.
Podsjećamo, tijelo TV voditeljke pronađeno je u njenom stanu u zeničkom naselju Blatuša.
Huskić je gotovo tri decenije bila radnica Radio-televizije Zenica.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Društvo
7 h0
Društvo
8 h1
Društvo
10 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu