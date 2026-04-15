Logo
Large banner

Tragedija u Zenici: U stanu pronađeno tijelo Alme Huskić

Autor:

ATV
15.04.2026 14:22

Komentari:

0
Трагедија у Зеници: У стану пронађено тијело Алме Хускић
Foto: ATV BL

U zeničkom naselju Blatuši, jutros je pronađeno beživotno tijelo žene inicijala H.A. (48). Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o Almi Huskić, voditeljki RTV Zenica i prepoznatljivom TV licu.

Portparolka Uprave policije MUP-a ZDK Lejla Ekinović rekla je za "Avaz" da su policijski službenici izašli na lice mjesta odmah po prijavi, te da su u toku istražne radnje.

"Na licu mjesta je pronađeno beživotno tijelo ženske osobe inicijala H.A., rođene 1978. godine. Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka uviđajnih radnji i poduzimanja drugih potrebnih mjera i radnji, moći ćemo potvrditi više informacija, uključujući i tačan uzrok smrti", kazala je.

Dodala je da će javnost biti blagovremeno informisana nakon što budu poznati rezultati obdukcije i okončane sve istražne procedure.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Alma Huskić

tragedija

beživotno tijelo

Policija

uviđaj

Zenica

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner