Akcija ”Žeton”: Uhapšena grupa Banjalučana koja je pustošila kase autopraonica

Ognjen Matavulj
15.04.2026 13:35

Акција ”Жетон”: Ухапшена група Бањалучана која је пустошила касе аутопраоница

Šestorica Banjalučana, među kojima su tri maloljetnika, uhapšeni su u policijskoj akciji ”Žeton” zbog sumnje da su obili 10 samouslužnih autopraonica iz kojih su ukrali 7.600 maraka!

Uhapšeni su T.Š, N.P. i tri maloljetnika svi iz Banjaluke. Osim provala u autopraonicama osumnjičeni su i za provale u dva kioska iz koji su krali novac i cigarete.

Osumnjičeni za 12 krivičnih djela

”Akcija ”Žeton” usmjerena je na sprečavanje i otkrivanje imovinskih krivičnih djela i u okviru nje uhapšeni su T.Š., N.P., A.K. i tri maloljetnika svi iz Banjaluke, zbog sumnje da su na području grada izvršili 12 krivičnih djela teške krađe”, saopštila je PU Banjaluka.

Pojašnjavaju da se grupi na teret stavlja da su od 23. marta do 14. aprila provalili u deset samouslužnih autopraonica odakle su ukrali oko 7.600 KM, te u dva kioska iz koji su ukrali cigarete i novac, u vrijednosti od 1.762 KM.

Praonicama ukradeno 7.600 KM

”Po naredbi Osnovnog suda u Banjaluci izvršeni su pretresi kuća, pomoćnih objekata i vozila koja koriste osumnjičeni i tom prilikom su pronađeni predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela”, navodi se u saopštenju.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenih će biti dostavljen izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka o počinjenim krivinim djelima.

